Belen Rodriguez e Stefano De Martino condurranno insieme due programmi sulla rete Rai. Tutto in un video

In quest’ultimo periodo non si parla d’altro che della coppia Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Le loro vite vanno a gonfie vele e per i due ci sono nuovi programmi all’orizzonte.

Nelle ultime ore sta spopolando la notizia che rivela che la ROdrguez e De Martino condurranno insieme un programma di Rai 2. Si tratta di Castrocaro, che lancia giovani cantanti, e La notte della Taranta.

