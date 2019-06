Francesco Monte, dopo Giulia Salemi notte di passione con lei

Francesco Monte, dopo la fine della storia con Giulia Salemi, si sarebbe consolato con Maria Jose con cui avrebbe trascorso una notte di passione a Ibiza.

Francesco Monte ha già dimenticato Giulia Salemi? Secondo gli ultimi rumors, l’ex tronista, tornato da poco single dopo la fine della storia con Giulia Salemi, si sarebbe già consolato con una ragazza che risponderebbe al nome di Maria Jose e con cui avrebbe già trascorso una notte di passione. A spifferare tutto è Alberto Dandolo che svela anche come sarebbe avvenuta la conoscenza tra Monte e Maria Jose.

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Francesco Monte: nuovo amore dopo Giulia Salemi? Notte di passione con Maria Jose

Francesco Monte si sarebbe concesso un breve soggiorno ad Ibiza dove avrebbe trascorso una notte di passione con una ragazza di nome Maria Jose. Dopo averla conosciuta al matrimonio di un amico, Monte avrebbe deciso di conoscerla meglio. A svelarlo è Alberto Dandolo che scrive: “Dandolo-flash! – dopo l’addio a Giulia Salemi Francesco Monte si consola a ibiza con la bombastica modella Maria Jose – l’ex gieffino l’avrebbe abbordata sabato scorso alla festa di matrimonio di un amico: i due avrebbero passato una notte di fuoco….”.

Potrebbe interessarti anche—>Black out per Francesco Monte, la reazione dei follower

Sui socia, ne frattempo, Francesco Monte si è asciato andare ad uno sfogo:

“Odio, follia, mancanza di rispetto, di tatto, insensibilità, invadenza, cattiveria, minacce di morte, castelli di bugie e di film inventati proprio da voi stessi. Questo arriva e si legge tutti i giorni, ma un pochino non vi vergognate quando siete da soli con voi stessi? Con la vostra coscienza? Sui social create delle storie tutte vostre, che non combaciano con la vita reale ma combaciano con quello che vi immaginate voi o vorreste immaginare, proprio come un film. Peccato che noi non siamo degli attori, ma siamo persone reali proprio come voi con gli stessi identici problemi. Siamo persone reali proprio come voi, la differenza è che noi siamo più esposti, ma di certo non vi riguardano motivazioni o altro della nostra vita privata. Fatevi bastare quello che abbiamo comunicato con piacere o non, e accettatelo!”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI