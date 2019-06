Il fitness dei millennials: ecco come ci si allena oggi

Esperienze, allenamenti online, e motivazione: queste sono solo alcune delle caratteristiche del fitness per i millennials. Ecco come si allenano i giovani

I “millennials” rappresentano quella generazione che in Europa, negli USA e in Occidente più in generale, è nata dopo gli anni ottanta e novanta del XX secolo, e più precisamente dopo l’avvio delle rivoluzioni digitali e dei media in generale a partire dal 1981.

Gli usi e i costumi dei giovani d’oggi riguardano anche il fitness e le abitudini relative all’esercizio fisico, probabilmente molto più di un tempo: a spiegare come sono cambiati i dati che riguardano questo ambito è il presidente di “Planet Fitness Group“, Christophe Andanson.

“Le nuove generazioni intendono raggiungere e mantenere una buona forma fisica in modo molto diverso dai loro genitori. Per conquistare i giovani di oggi e dunque i clienti di domani, il settore del fitness deve essere consapevole che i Millennials apprezzano discipline più coinvolgenti: le attività da palestra tradizionali (…) non li soddisfano più”.

Il fitness per i millennials: ecco come cambia negli anni il modo di allenarsi

A praticare regolarmente esercizio fisico è il 61% dei cosiddetti “millennials“, a dispetto del dato completo di tutte le fasce d’età che si attesta attorno al 54%. Più nello specifico, il dato si alza se si pensa all’esercizio da svolgere in palestra: in questo caso i giovani sono il 79%.

Andanson continua: “Stiamo assistendo a un processo di gamification del fitness: i protagonisti sono il divertimento, l’intrattenimento e il gioco”. Proprio per questo la generazione post 1981 è alla ricerca di esigenze sempre più specifiche: le palestre devono avere costi contenuti, gli allenamenti si possono fare anche da casa guardandoli da internet, e i corsi più in voga sono “bodycombat“, “bodybalance” e simili.

Infine, una vera e propria rivoluzione è dettata dall’allontanamento della realtà: proprio per questo nel mondo del fitness è sbarcato “The Trip“, ovvero una modalità d’allenamento che sfrutta degli strumenti per immergersi in una realtà virtuale.

