Taylor Mega fa un incredibile rivelazione e svela quanto viene pagata per ogni post pubblicato su Instagram. Tutto in un video

Taylor Mega è senza dubbio una delle influencer più richieste in questo momento, lei vanta oltre 2 milioni di followers su Instagram e pubblica almeno due foto al giorno. Questo le fa fruttare molti soldi e la somma che guadagna per ogni singolo post è da capogiro.

Durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque, mentre si difendeva dagli attacchi di alcuni opinionisti, ha rivelato: “Io per ogni post su Instagram guadagno 8mila dollari. So che non è carino da dire quanto prendo, ma se mi costringete Voi non capite che io pubblico tutto il giorno: è un lavoro”.

