Cristian Imparato scrive un messaggio per Michael Terlizzi. Attraverso il suo profilo Instagram condite un pensiero speciale per il modello

All’interno della casa del Grande Fratello si creano inevitabilmente legami e amicizie speciali ed anche in questa edizioni si sono andate a creare rapporti stupenti come quello che c’è tra Michael Terlizzi e Cristian Imparato.

I due tra alti e passi sono riusciti a stabilire una bellissima amicizia e infatti non molte ore fa l’ex cantante di Io Canto ha scritto un messaggio per il modello, ancora all’interno della Casa. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Oggi il mio pensiero va a te! A te che sei ancora per poco tempo distante da me, distante da ogni abbraccio e da ogni tipo di sfogo fatto insieme. Non voglio più vederti triste o vedere che versi anche solo una lacrima. Manchi, M.”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Michael Terlizzi: il problema al braccio

Michael Terlizzi qualche settimana fa ha confessato di soffrire di una mattina: è nato con la sinostosi radio ulnare, una malformazione congenita dell’avambraccio. Si tratta di una malattia scheletrica rara che causa un difetto nella saldatura del radio e dell’ulna durante lo sviluppo quando si è ancora un feto.

Michael, allora, si è fatto forza e con il dolore negli occhi ha raccontato la storia: “Non posso ruotare il braccio. Sono nato così, non ci posso fare niente. Non sono preso male, però ho sempre cercato di evitare una carriera televisiva, sempre meglio non esporsi troppo. Non si vede, nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio. Non ho mai accettato tante cose perché mi dava fastidio”. Poi ha aggiunto: “Non ho mai accettato tante cose perché mi dava fastidio. No, non è imbarazzo. Ho sbagliato fino a ora sinceramente. Alla fine ci sono arrivato comunque a fare le cose. E senza che io provassi, è capitato per mio padre”.

Leggi anche >>> Aladdin, curiosità e aneddoti inaspettati sul nuovo film

Leggi anche >>> Eliana Michelazzo: sfogo notturno contro la Perricciolo

Leggi anche >>> Francesca De Andrè sul tradimento di Giorgio: “Ora sono più serena”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI