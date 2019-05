Matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci: ospiti, testimoni, location e tutto ciò che c’è da sapere sul sì della coppia di Uomini e Donne.

Il giorno del matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è arrivato. Oggi, giovedì 30 maggio, Clarissa e Federico si sposano alla presenza di parenti e amici coronando, dopo due anni dalla scelta avvenuta nello studio di Uomini e Donne, il loro amore. Felici, emozionati e innamorati, Clarissa e Federico sono pronti per pronunciare il fatidico sì.

Matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci: data, ospiti, testimoni e location

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano oggi, giovedì 30 maggio, alle 17.30 nella Basilica di Sant’Angelo in Formis mentre il ricevimento si terrà nella tenuta San Domenico a Capua. “Ci saranno tante sorprese per gli ospiti. Vogliamo lasciare loro un bellissimo ricordo del nostro matrimonio. Vi posso anticipare che il giorno successivo gli invitati saranno ancora nostri ospiti. Non vedo l’ora…”, ha fatto sapere l’ex tronista.

Al matrimonio di Clarissa e Federico parteciperanno tanti amici ed ex protagonisti di Uomini e Donne come Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Vittoria Deganello. Giulia Latini, Camilla Mangiapelo, Marta Pasqualato e Nilufar Addati, Andrea Melchiorre, Riccardo Gismondi e Agostino, il fratello di Giordano Mazzocchi.

Prima di pronunciare il fatidico sì, gli sposi si sono concessi anche una bellissima festa di addio al nubilato e celibato dichiarando la loro felicità sui social. “Questa è una delle prime foto fatte insieme Federico. Era fine novembre del 2016 eravamo felici ed impazienti di sapere cosa ci avrebbe riservato il futuro“, scrive la sposa mentre Federico ha scritto – “A pensarci bene mi sta incominciando a venire un po di ansia… Spero che potrò darti tutto quello di cui tu avrai bisogno… Ti Amo”.

