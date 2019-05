Angela Nasti: “ecco perchè ho scelto Alessio Campoli”

Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli: la tronista di Uomini e Donne spiega perchè ha preferito lui il favorito Luca Daffrè.

Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli. A sorpresa, la tronista napoletana di Uomini e Donne ha preferito concludere il suo percorso accanto al corteggiatore romano rinunciando a Luca Daffrè che dagli scommettitori era considerato il favorito. A spiegare perchè ha scelto Alessio e non Luca è stata la stessa Angela.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Angela Nasti: “Alessio Campoli ha stravolto i miei piani”

Emozionata, ma sicura della propria decisione, Angela Nasti ha spiegato così ad Alessio Campoli la scelta di lasciare il trono classico di Uomini e Donne con lui: “Ad oggi, posso dire che il tuo arrivo ha stravolto i miei piani. Il nostro percorso è stato ricco di alti e bassi. Non ti ho mai percepito finto, mi sono arrivati tutti i tuoi aspetti. Grazie perché hai fatto uscire il lato più bello di Angela, che nelle prime puntate nessuno aveva visto. Tra noi c’è stata una complicità inaspettata. A un certo punto ho iniziato a fare i conti con me stessa e ho capito che nonostante tutte queste cose belle… ho voglia di viverne altre al di fuori! Sei tu la mia scelta”.

Potrebbe interessarti anche—>Alessio Campoli: “Angela Nasti? Voglio chiudere qui il capitolo”

Alessio è rimasto spiazzato dalla decisione di Angela. Il corteggiatore, infatti, era sicuro che la tronista avrebbe scelto Luca Daffrè, ma così non è stato. Dopo aver ascoltato le parole della Nasti, Alessio ha risposto motivando così la sua decisione: “Ti ho sentita dentro fin da subito. Siamo simili, non uguali. Ho contato mille difetti, ma in questi tre mesi quei difetti mi hanno fatto impazzire”. Da oggi, dunque, inizia ufficialmente la storia d’amore di Angela Nasti e Alessio Campoli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI