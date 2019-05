I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘M’. Nomi italiani e stranieri con la loro origine e significato.

Nella vostra famiglia sta per arrivare una meravigliosa bambina? Ecco una lista di nomi femminili che iniziano con la lettera ‘M’ tra cui forse troverete quello perfetto per vostra figlia. Nomi sia italiani che stranieri con la loro origine e significato.

Scegliere il nome per la propria bambina non è di certo cosa semplice, a meno che, non abbiate avuto le idee chiare da sempre perché avete già delle preferenze spiccate per alcuni nomi. Se così non fosse, non vi resta che scoprire tutti nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘M’ e attendere quello che colpisca il vostro cuore!

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘M’

Mia: nome di origine tedesca, significa ‘principessa amata dal dio Amon’.

Maria: nome di origine ebraica, significa ‘principessa, signora’.

Marta: nome di origine semitica, significa ‘padrona’.

Melissa: nome di origine greca, significa ‘ape’.

Margherita: nome di origine greca, significa ‘perla’.

Maya: nome di origine greca, significa nutrice’.

Michela: nome di origine ebraica, significa ‘chi è come Dio’.

Maddalena: nome di origine ebraica, significa ‘abidante di Magdala’.

Marika: nome di origine greca, significa ‘fanciulla splendente’.

Marianna: nome di origine egiziana, significa ‘amata dal dio Ammone’.

Morena: nome di origine spagnola, significa ‘bruna, scura di carnagione’.

Melania: nome di origine greca, significa ‘scura, nera’.

Maia: nome di origine greca, significa ‘nutrice’.

Mariasole: nome composto da Maria, di origine ebraica che significa ‘principessa’ e sole,

nome di origine greca che significa appunto ‘sole’.

Marina: nome di origine latina, significa ‘appartenente al mare’.

Micol: nome di origine ebraica, significa ‘colei che regna’.

Monica: nome di origine latina, significa ‘consigliere’.

Myriam: nome di origine egiziana, significa ‘principessa’.

Marica: nome di origine greca, significa ‘fanciulla splendente’.

Micaela: nome di origine ebraica, significa ‘chi è come Dio’.

Milena: nome di origine serbo-slava, significa ‘cara, buona, amabile’

Miriana: derivazione del nome Miriam, nome di origine egiziana, significa ‘principessa’.

Marzia: nome di origine latina, significa ‘dedicata a Marte’.

Margot: forma alterata di Margherita, di origine greca, significa ‘perla’.

Mara: nome di origine caldaica, significa ‘afflitta, amareggiata’.

Miranda: nome di origine latina, significa ‘degna di ammirazione’.

Megan: versione inglese di Margherita, di origine greca, significa ‘perla

Mila: diminutivo del nome Milena, nome di origine serbo-slava, significa ‘cara, buona, amabile’

