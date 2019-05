Dieta Dubrow: 3 fasi per dimagrire e ringiovanire

Nata negli Stati Uniti la Dieta Dubrow si propone di far dimagrire e rendere più giovani coloro che accettano questa sfida in 3 fasi

Ideato dai coniugi Heather e Terry Dubrow, lui tra l’altro è un chirurgo plastico, il programma alimentare che porta il loro cognome sta letteralmente spopolando in America.

In cosa consiste la dieta Dubrow

Come detto,questo regime dietetico che oltre a far dimagrire rafforza il sistema immunitario e le capacità cognitive, attiva i processi anti-età, rende tonici e attiva il metabolismo, si articola in tre momenti.

Prima fase – In questa parte iniziale della dieta denominata di “attacco” si cerca di debellare i grassi e modificare il proprio stile alimentare. A seconda dei chili in eccesso può essere adottata per 1 o 2 settimane.

Cosa fare per riequilibrare l’organismo – Occorre effettuare un digiuno di 16 ore per minimo 2 giorni e per massimo 5. Qui è bene privilegiare alimenti freschi e dotati di clorofilla come gli ortaggi verdi tipo rucola, spinaci, kale, fagiolini, porri e alghe. Sul fronte proteine ok a pesce, pollo, carne magra, latticini, noci, uova e fagioli. Unico condimento accettato è un cucchiaio di olio EVO a pasto, oppure delle spezie. Bene anche una porzione di carboidrati e una di frutta al dì. Perfetti i cereali. Da evitare l’alcol e il caffé a cui va preferito il tè e il latte di cocco, ottimo per eliminare il glucosio.

Seconda fase – In questo caso se il peso da smaltire è nell’ordine di 1 o 3 kg, il digiuno non può superare le 12 ore, ma deve essere adottato tutti i giorni. Se invece i chili da perdere sono 5, le ore giornaliere senza cibo salgono a 14. L’alimentazione consentita prevede verdure verdi, a cui accompagnare delle barbabietole, rape, carote, ravanelli e zucca. Ok a carne, pesce e frutti di mare. Per il condimento è accettato l’olio EVO, quello di noci e quello di mandorla. Circa i carboidrati meglio scegliere couscous,avena, quinoa, ceci e fagioli. Consentita una porzione di frutta di stagione.

La terza fase – Questa comincia quando si è raggiunto il proprio peso forma e dunque occorre avviare il mantenimento. Il digiuno vale per 12 ore 5 volte alla settimana, e di 16 ore nei due giorni rimanenti, si consiglia al lunedì e al giovedì. L’unica differenza con le fasi precedenti è il raddoppio delle porzioni di frutta e di carboidrati complessi come i cereali integrali e i legumi da consumare in due pasti.

