Un gustosissimo menu completo per pranzo e per cena con i funghi porcini. Piatti semplici e veloci da realizzare che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Se non avete idea di cosa preparare per i pasti principali di questa giornata, scoprite le nostre proposte per un menu completo per pranzo e cena con i funghi porcini. Complice il tempo tutt’altro che primaverile, farà senza dubbio piacere gustare dei piatti corposi e dal gusto particolare che soltanto un fungo porcino può regalare.

Il consiglio del giorno

I funghi porcini si possono trovare freschi o molto facilmente anche congelati, in pezzi o interi.

Se si sceglie di comprarli e consumarli freschi, sarà bene conoscere alcuni segreti per fare la scelta migliore. Per riconoscere i porcini freschi si dovranno osservare alcune caratteristiche. I filamenti sotto il cappello debbono essere bianchi o verde chiaro. Il gambo deve essere tozzo, sodo e privo di buchi, che indicherebbero la presenza di parassiti. Il cappello deve essere carnoso e integro di colore marrone.

I funghi porcini freschi andranno puliti con cura e delicatezza, la terra in eccesso dal gambo andrà eliminata raschiando delicatamente con un coltellino affilato, il resto del fungo andrà pulito con un pennello o un panno di cotone. In teoria i funghi non andrebbero mai lavati, ma se proprio sono molto sporchi si potranno passare velocemente sotto il getto dell’acqua corrente e asciugati subito con cura. I porcini sono un ingrediente molto versatile in cucina e si prestano benissimo per la preparazione sia di primi piatti che si succulenti secondi.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con i funghi porcini

