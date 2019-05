Addobbi matrimonio fai da te: vasi glitterati per i tavoli – VIDEO

Stai organizzando le tue nozze low cost e cerchi degli addobbi matrimonio fai da te belli ed economici? Prova questo video tutorial per le decorazioni da tavolo!

Sono sempre più numerose le coppie che scelgono una versione low cost ed ecologica delle nozze: una delle cose più importanti in questo caso è il riciclo creativo per gli addobbi da matrimonio, perfetto per progetti fai da te che abbelliscono i tavoli e la chiesa nel giorno più bello di qualsiasi sposa.

Se vuoi provare a realizzare i tuoi addobbi matrimonio fai da te per i tavoli della cerimonia, in questo video tutorial scoprirai come realizzare dei bellissimi vasi glitterati partendo da una semplice bottiglia di vetro vuota. Il risultato sarà raffinato e scenografico, perfetto per portare luce e bellezza nella sala del tuo matrimonio!

