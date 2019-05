Rafael Quenedit Castro chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Rafael Quenedit Castro è un ballerino di 22 anni. Lui è nato nel 1997 a Cuba sotto il segno dei Gemelli, è alto 174 cm e pesa 64kg. Ha un fratello di 33 anni che fa il ballerino allo Houston Ballet ed è proprio grazie a lui che si appassiona alla danza. Passione che nasce quando ha 8 anni e che coltiva da allora.

Nel 2012 si iscrive alla Scuola Nazionale delle Arti, qui dimostra di avere molto talento ed approfondisce gli studi di danza classica, moderna e matura esperienza in diversi stili, ampliando, così, la sua versatilità.

Nel 2014 Rafael comincia ad esibirsi in vari spettacoli. Nel 2017 si trasferisce in Europa, a Parigi e l’anno successivo a Roma. Si definisce un ragazzo chiuso e timido ma quando comincia a sentirsi a suo agio è più aperto.

Nome: Rafael Quenedit Castro

Età: 22 anni

Data di nascita: 1997

Luogo di nascita: Cuba

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: Ballerino

Altezza: 174 cm

Peso: 64 kg

Account social: Instagram, Facebook

Rafael Quenedit Castro: Instagram

Rafael Quenedit Castro è molto attivo sui social, come ogni ragazzo della sua età del resto. Il ballerino ha un profilo Instagram che conta circa 123mila followers e qui è solito convivere foto che riguardano la sua carriera nel mondo della danza ma non solo, infatti sono presenti anche selfie e foto in compagnia dei suoi amici.

Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui. Rafael ha anche un profilo Facebook che vi lasciamo qui e che conta quasi 5000 followers.

Rafael Quenedit Castro: vita privata e tatuaggi

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Rafael Quenedit Castro sappiamo che ha una fidanzata. Il ragazzo molto timido e riservato ha una ragazza anche lei cubana e che si chiama Maureen

Rafael ha alcuni tatuaggi sul suo corpo. Ha tatuato sull’avambraccio destro una corona e una scritta. Sulla coscia destra ha tatuato uno scorpione mentre sul fianco ha un gufo. Il ballerino è un grande appassionato di pesca e sport, in un’intervista per Real Time ha confessato di voler diventare uno dei ballerini più bravi al mondo.

Rafael Quenedit Castro: carriera

Rafael Quenedit Castro, come detto anche in precedenza, quando ha solo 8 anni si appassiona al mondo della danza e quindi si iscrive alla Scuola Nazionale delle Arti per migliora ed imparare nuovi stili. Nel 2014 prende parte a vari spettacoli tra l’Avana e l’America meridionale.

Nel 2015 fa parte della compagnia del Balletto Nazionale di Cuba, una delle più rinomate al mondo, e la sua inmensa bravura gli permette di vincere la Medaglia d’oro al ballo di Cape Town. Nel 2017 grazie ad uno stage si trasferisce a Parigi dove prosegue gli studi di danza classica ed è proprio qui che in lui inizia ad interessarsi all’Italia, tant’è che l’anno successivo decide di trasferirsi nella capitale romana. A Roma continua a studiare e si specializza in tutti gli stili di danza.

In seguito decide di partecipare al talent show Amici di Maria De Filippi, questo non è il primo show a cui partecipa infatti in passato ha preso parte anche in molti altri. Nel corso del programma viene apprezzato particolarmente dalla professoressa Alessandra Celentano. In poco tempo diventa uno dei ballerini migliori all’interno della scuola ed è per questo che dopo aver ottenuto il banco riesce a conquistare la maglia verde per accedere al serale. Tra coloro che hanno ottenuto la maglia del serale vi sono anche Tish, Alberto Urso, Mameli, Giordana, Umberto Gaudino,Valentina Vernia, Vincenzo di Primo,Alvis, Mowgly, Jefeo e Ludovica Caniglia.

Il ragazzo dotato di grande talento è stato il primo ad ottenere la maglia per accedere alla finale. Per vincere il programma dovrà prevalere su gli altri concorrenti in gara, ovvero Giordana, Alberto e Vincenzo, suo “rivale” nella danza.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI