Vincenzo Di Primo chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Vincenzo Di Primo è un ballerino di 21 anni, lui è nato a Bronte (Catania, Sicilia) nel 1998, sotto il segno del gemelli ed è altro 168cm. In un intervista per Real Time si è definito onesto e critico, “perché lo sono anche con me stesso” e ha dichiarato che in lui la passione per la danza è nata quando ancora era piccolo

I suoi genitori e suo fratello sono disoccupati e lui vive fin da quando ha 14 anni da solo a Vienna, si è recato in questa capitale europea per studiare danza classica all’Accademia dell’Opera grazie a una borsa di studio. Non ha tatuaggi e risulta essere single.

Nome: Vincenzo Di Primo

Età: 21 anni

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Bronte (Catania)

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio: Diploma

Professione: Ballerino

Altezza: 168 cm

Account social: Instagram, Facebook

Vincenzo Di Primo: Instagram

Vincenzo Di Primo, come ogni ragazzo della sua età, è molto attivo sui social. Il ballerino ha un profilo Instagram che conta circa 106mila follower e qui è solito convivere foto che riguardano la sua carriera nel mondo della danza ma non solo, infatti sono presenti anche selfie e foto in compagnia dei suoi amici.

Sui social, dopo che ha deciso di partecipare al programma di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sono comparse numerose fanpage e profili falsi ma il suo profilo Instagram ufficiale è questo qui. Il ballerino siciliano ha anche un pagina su Facebook che vi lasciamo qui dove è solito condividere video in cui balla all’interno della scuola di Amici.

Vincenzo Di Primo: carriera

Come detto anche in precedenza Vincenzo Di Primo si appassiona fin da piccola alla danza dimostrando fin da subito molto talentuoso. Inizia quindi a studiare in una scuola privata di Catania, Les Ballets, e successivamente grazie ad una borsa di studio, quando ha solo 14 anni, si trasferisce a Vienna. Qui frequenta l’Accademia dell’Opera e studia la danza classica, qui diventa sempre più bravo e vince numerosi premi.

Nel 2016 arriva la soddisfazione più grande per Vincenzo, il quale riesce a vincere il celebre Gran Prix di Losanna: una delle competizioni più prestigiose di danza classica e contemporanea.

Nel 2016 riesce a vincere il celebre Gran Prix di Losanna, si tratta di una delle competizioni più prestigiose di danza classica e contemporanea. Più tardi si trasferisce a per un anno a Londra dove entra a far parte del Royal Ballet e successivamente anche a Dublino dove lavora nel Balletto Nazionale Greco, fino al 2018. Alla fine del 2018 entra nella scuola di amici riuscendo a conquistare prima un banco e dopo la tanto desiderata maglia verde che permette ai ragazzi di accedere al Serale. Oltre a lui al serale ci sono anche Tish, Alberto Urso, Mameli, Giordana, Rafael Quenedit, Umberto Gaudino, Valentina Vernia, Alvis, Mowgly, Jefeo e Ludovica Caniglia.

Il ragazzo dotato di grande talento, e che riuscito a farsi apprezzare dalla giuria, è riuscito ad arrivare in finale. Per vincere il programma dovrà prevalere su gli altri concorrenti in gara, ovvero Giordana, Alberto e Rafael.

