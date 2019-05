Le nostre unghie hanno molto da insegnarci. Ti prendi cura della loro bellezza, ma sei sicuro di sapere tutto sulle tue unghie? Ecco cosa rivela la mezzaluna bianca, o lunula, sul tuo stato di salute.

Proprio come i capelli e la pelle, l’unghia è un componente del corpo umano che può rivelare molto sulle condizioni della nostra salute. Questo è il motivo per cui è imperativo prestare attenzione ad alcuni dettagli che potrebbero avvisarti che qualcosa potrebbe non andare come dovrebbe. Uno dei componenti dell’unghia chiamato la lunula può rivelare un possibile problema di salute.

Le unghie sono parti insensibili del dito e sono composte interamente di cheratina. Crescono un centimetro al mese e spesso sono indicative della nostra salute fisica ma anche psicologica (mordersi le unghie per esempio è un segno di malessere). L’unghia consiste essenzialmente di 4 elementi: la matrice, la cuticola, il paronychium, l’unghia e la lunula.

Ecco le cose che dovresti sapere della lunula

La lunula è la piccola mezzaluna bianca o avorio che si trova alla base dell’unghia, si forma durante un rallentamento nella formazione delle lamelle di cheratina. A volte può essere assente e devi prendere sul serio questo problema. Il colore normale della lunula è bianco, ma in alcuni casi può essere rosso, blu o giallo.

La lunula è una parte molto sensibile del dito che non deve essere danneggiata, inoltre, se premuta, ci fa male.

La lunula è bianca in condizioni normali e questo colore è dovuto al quinto strato basale dell’epidermide.

Se la lunula è bluastra, potrebbe essere un segno di diabete o di malattia di Wilson. Il colore blu è dovuto al rame che si accumula e intossica il cervello e le cellule del fegato.

Quando la lunula tende a diventare rossa, la persona potrebbe soffrire di malattie cardiache.

Il colore giallo di un’unghia o di una lunula sarebbe un segno di fungo o onicomicosi.

L’avorio o il colore bianco della lunula è un segno di ottima salute.

Se la lunula è piccola, di solito è un segno di indigestione a causa del metabolismo lento e dell’accumulo di tossine nel corpo.

Quando la lunula è danneggiata, anche l’unghia intera può essere danneggiata.

L’assenza di una lunula può essere un segno di anemia o malnutrizione.

Più la tua lunula è pronunciata e ben formata, più sei sano e più energia hai. D’altra parte, se hai la lunula sul pollice, significa che manchi di energia, il che potrebbe farti star male.

