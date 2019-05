Il primo appuntamento può essere uno scoglio difficile da superare: vediamo quali sono gli errori da evitare assolutamente con l’aiuto degli esperti.

Quando arriva il primo appuntamento possono esserci tante emozioni differenti: puoi approcciarti al primo incontro pensando che sarà l’occasione per incontrare l’amore della tua vita, per poi ritrovarti annoiata ad ascoltare un sacco di discorsi inutili, pensando a come sei finita lì con quello sconosciuto così poco interessante.

Oppure, puoi ritrovarti seduta di fronte a un uomo piacevole, simpatico e divertente e ritrovarti piena di dubbi a fine serata: avrò parlato troppo? O magari troppo poco? Le mie battute sono state divertenti? Gli sarò piaciuta oppure no?

Insomma, il primo appuntamento può diventare una vera e propria insidia ma, per fortuna, ci sono alcuni errori che possono essere evitati se si conoscono le strategie giuste: scopriamole insieme, con il parere degli esperti.

Primo appuntamento, errori da evitare e strategie per farlo funzionare

1. Non scappare dopo un quarto d’ora

A volte il primo impatto è pessimo e dopo meno di 15 minuti la conversazione si è già esaurita. Non avete neanche fatto in tempo a finire il vostro bicchiere di vino!

Anche se la tentazione di scappare via senza nemmeno salutare è forte, questa tattica è assolutamente da evitare: a meno che tu non abbia una vera emergenza in corso, il ghosting non è affatto un modo gentile per dire “no, grazie”. E’ pura cattiveria e vigliaccheria!

2. Nessun trucco, nessun inganno

Quando incontri per la prima volta un nuovo potenziale partner non intraprendere nessun tipo di finzione né di gioco psicologico: sii semplicemente te stesso e non mettere in pratica nessun trucco per conquistare l’altro. Mentire all’inizio della conoscenza non gioca a favore di chi sta cercando una relazione a lungo termine.

3. Non parlare del futuro

Il primo incontro non è il momento più adatto per pianificare il futuro insieme: il consiglio degli psicologi è al contrario di restare concentrati nel qui e ora, piuttosto che mettersi a sognare un matrimonio con una persona che al momento è decisamente poco più che un estraneo.

4. Non fargli l’interrogatorio

Trasformare il primo appuntamento in una sorta di colloquio di lavoro, riempendo il tuo interlocutore di domande sul suo curriculum è una pessima idea: va bene, vorreste sapere più cose possibili di lui, ma alcune domande sono decisamente troppo per il primo incontro. Cerca di mantenere la conversazione su un piano leggero e informale, facendo delle domande ma senza indagare troppo a fondo.

5. Dovete essere in due!

Portare un’amica al primo appuntamento? Assolutamente no! Va bene il bisogno di avere un sostegno morale, ma essere in tre a un appuntamento romantico è davvero una pessima idea. Va bene avere una spalla quando uscite per conoscere gente nuova, ma al primo incontro a due è fondamentale essere soli.

6. Non chiedere favori

Prendiamo il caso in cui l’appuntamento non sta andando poi così bene. Ma tu sei un’aspirante fotografa, e lui gestisce uno studio fotografico di successo: potrebbe passarti per la mente l’idea di sfruttare quell’incontro per chiedere un favore professionale. Per quanto possa sembrare allettante, non è per nulla carino sfruttare qualcuno per il proprio personale tornaconto: un errore da non commettere assolutamente!

