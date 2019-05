Scopri come migliorare la pelle del tuo viso grazie a miele e bicarbonato.

Miele e bicarbonato sono due ingredienti ricchi di proprietà che fanno bene sia all’organismo che alla pelle. In coppia e con altri ingredienti possono rendere la pelle del viso più sana e liscia, allontanando la comparsa dei segni del tempo ed eliminando le impurità.

Se vuoi scoprire come realizzare tre semplici rimedi in grado di allontanare i segni del tempo, alleviare le macchie scure e rendere la pelle più pura guarda il video o clicca qui → Miele e bicarbonato: il duo perfetto per la tua pelle

