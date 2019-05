Natasha Stefanenko a Vieni da Me: “Ho pianto una settimana”

Natasha Stefanenko intervistata da Caterina Balivo a Vieni da Me racconta del suo passato. Ecco cosa ha detto l’attrice e modella russa

Natasha Stefanenko è stata ospite al programma condotto da Caterina Balivo, Vieni da me. Natasha è un’attrice e modella russa, che lo scorso aprile ha compiuto 50 anni. Si è sottoposta al gioco della cassettiera e ha raccontato del suo passato in Russia. L’ attrice ha rivelato alcuni particolari della sua infanzia. È nata in una città segreta, non aveva neppure un nome, ma un numero, il 45. Per mezzo secolo non era presente neanche sulla carta geografica. Natasha si è laureata in Ingegneria e ha raggiunto il successo intraprendendo un’altra carriera, quella da modella. Ha partecipato ad un concorso di bellezza mentre frequentava l’università. “Non è stato facile – racconta – avevo un pregiudizio che le modelle fossero tutte sceme”.

La sua vita cambia positivamente negli anni Novanta, quando arriva in Italia, per partecipare ad un concorso di modelle. Nel 1993 incontra Luca Sabbioni, ancora oggi marito di Natasha Stefanenko. L’ attrice confessa: “è stato quasi un colpo di fulmine” e dalla loro relazione nasce Sasha nel 2000. Natasha ha raccontato che di lui ama l ‘ironia e il romanticismo. “Mi completa”. La Stefanenko si reputa una donna molto fortunata, ma confessa che sul loro rapporto di coppia hanno lavorato tantissimo.

Natasha Stefanenko e la figlia Sasha: una lontananza dolorosa

Nell’intervista Natasha ha parlato anche di sua figlia: “Sasha è cresciuta ora e ha vissuto a Los Angeles per un anno. Ho sofferto quando è andata via, ho pianto una settimana e Luca non mi ha aiutata. Quando lei è partita, lui è subito scoppiato a piangere, in aeroporto a Roma. Così Sasha è tornata indietro e non voleva partire, allora io le ho detto che doveva farlo”.

Natasha racconta che la figlia è tornata più responsabile e si è “innamorata” di nuovo di Lei. Natasha e Luca sono genitori molto apprensivi, ma nonostante ciò, lasciano la figlia libera di poter viaggiare e fare nuove esperienze. Sasha è appassionata di nuoto proprio come la mamma, a differenza di lei che si allenava tutti i giorni, lei frequenta la piscina solo tre volte a settimana.