Ballando, l’atroce gaffe di Flavio Insinna

Clamorosa Gaffe da parte di Insinna e Federico Russo nella serata trasmessa in diretta da Tel Aviv.

Flavio Insinna e Federico Russo durante la serata dell’EuroVision contest, hanno ricordato al pubblico che la prossima puntata di Ballando Con Le Stelle andrà in onda sabato prossimo. “Non conoscono neppure il palinsesto di Rai 1.

Pochi istanti prima infatti, la Carlucci aveva dato appuntamento a venerdì”, nota su Twitter la giornalista esperta di televisione Marida Caterini. In effetti, una gaffe che verrà ricordata e rinfacciata a Insinna. Russo e Insinna hanno guidato in serata su Raiuno l’Eurovision Song Contest con Mahmood tra i concorrenti che è arrivato secondo. La messa in onda prende il posto di Ballando. La trasmissione di Milly Carlucci, settimana prossima, eccezionalmente andrà in onda in un doppio appuntamento: venerdì e sabato.

Flavio Insinna e Antonio Ricci, quando i due non se le sono mandate a dire

Flavio Insinna lavora ormai da tanto tempo al posto del compianto Fabrizio Frizzi: a settembre 2018 arriov il duro attacco di Antonio Ricci.

L’Eredità è ripartita alla grande, , ma purtroppo non andrà via il ricordo di Fabrizio Frizzi: come noto al timone del programma di Raiuno c’è da settembre Flavio Insinna, che al conduttore prematuramente scomparso era molto legato. Il programma era partito tra le polemiche legate proprio alla scelta di Flavio Insinna: il conduttore è nel mirino di Striscia la Notizia. Il telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci infatti ci aveva mostrato una sfuriata vera e propria nella quale Insinna diceva delle cose abbastanza pesanti nei confronti di una concorrente.

Le accuse di Antonio Ricci a Flavio Insinna

Non solo: ad Antonio Ricci non sono andate giù altre interviste fatte dal conduttore di recente. In una dichiarazione, ad esempio, aveva spiegato: “Il mio primo obiettivo sarà non deludere lui. Fabrizio non è sostituibile, non posso fare questo tipo di miracolo, quindi se mi chiedi se riuscirò a non farlo rimpiangere rispondo certo che no. Posso però cercare di essere bravo”. La conduzione di Flavio Insinna sarà dunque – a sentire lui – nel nome di Fabrizio Frizzi, ma Antonio Ricci non la pensa proprio così.

Infatti, presentando la nuova stagione di ‘Striscia la notizia’, è stato molto duro con il conduttore Rai, usando anche parole forti nell’attaccarlo: “È chiaro che giustamente debba avere uno spazio. È un attore e fa quello di lavoro. È molto retorico, io posso ritenere di cattivo gusto il fatto che lui dica da lassù Frizzi mi guarda: parole in linea con quell’abbindolare gli allocchi, lavorando sulla pancia delle persone”. Si torna poi sul fuorionda riguardante Insinna: “Quel fuorionda non si trattava di uno sfogo improvviso di Insinna, ma di un razionale sfogo perché la trasmissione non era stata taroccata secondo i soliti cliché”. Antonio Ricci si lascia andare a un’ultima battuta: “Che Rai 1 lo riprenda e gli dia L’Eredità non è un fatto apprezzato da molti, ma per me la questione è indifferente”.

