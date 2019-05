Eurovision Song Contest: la finale. Il grande risultato di Mahmood

Questa sera c’è stata la finalissima dell’Eurovision Song Contest a Tel Aviv, in Israele. La gara si è appena conclusa.

il concorso musicale continentale ha vissuto l’ultimo atto e l’Italia, direttamente in finale, ha schierato Mahmood, che ha cantato la sua “Soldi”, il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2019.

Nella semifinale c’erano Grecia, Bielorussia, Serbia, Cipro, Estonia, Repubblica Ceca, Australia, Islanda, San Marino e Slovenia, mentre dalla seconda Macedonia del Nord, Olanda, Albania, Svezia, Russia, Azerbaigian, Danimarca, Norvegia, Svizzera e Malta, infine Israele, campione in carica e Paese ospitante, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito ed Italia erano ammesse di diritto alla finalissima.

Con il voto delle varie nazioni il nostro cantante si è piazzato al quarto posto. Il televoto invece, che ha fatto la differenza negli anni scorsi ha decretato come vincitore il cantante dell’Olanda Duncan Laurence. Il nostro artista vincitore a Sanremo è arrivato secondo a un pugno di voti dal ragazzo olandese. La vittoria per la nostra nazione manca dal 1990. 465 punti per il cantante che uscito da X Factor contro i 492 del vincitore .

Il cantautore olandese Duncan de Moor è meglio conosciuto come Duncan Laurence è il vincitore dell’edizione 2019.

Il ragazzo, è Nato a Spijkenisse l’11 Aprile 1994 ha 25 anni. Una vita per la musica. Dedicata ad essa per il giovane dei Paesi Bassi.

Duncan Laurence è andato alla ribalta del pubblico grazie alla sua partecipazione a The Voice of Hollande, con la canzone Sing di Ed Sheeran. Entrato a far parte del team di Ilse DeLange ha superato tutti i vari step della trasmissione, arrivando in Semifinale, quando è stato poi eliminato.

Guarda anche:

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI