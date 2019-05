Alcuni fattori possono influire sulla salute e promuovere la comparsa di diverse malattie. Tra questi, la scarsa igiene orale. Ecco come influenza la tua salute!

Il corpo, per essere in perfetta salute, ha bisogno di ricevere una quantità sufficiente di acqua e nutrienti essenziali per il suo corretto funzionamento, così come un’attività fisica regolare.

Anche l’igiene gioca un ruolo importante, particolarmente quella orale. Il cibo che ingeriamo, così come tutto ciò che entra in contatto con la nostra bocca, potrebbero causare un accumulo di batteri. Una scarsa igiene orale potrebbe avere un effetto negativo non solo sulla condizione della nostra bocca, ma anche sulla nostra salute generale. Per questo è importante educare i bambini ad una corretta igiene orale sin dai primi anni di vitae formire loro un buon esempio.

Ecco alcune conseguenze della scarsa igiene orale.

Le conseguenze della scarsa igiene orale

Problemi orali:

I batteri naturalmente presenti nella nostra bocca, producono escrementi acidi che causano la dissoluzione del calcio, il componente principale dello smalto dentale, e quindi causano la comparsa di carie. Questi, toccando il nervo dentale, causano la comparsa di un intenso dolore. Inoltre, i batteri patogeni possono anche attaccare le gengive e causare così la loro infiammazione: la gengivite. Questa genera una gengiva sensibile, che sanguina o cambia colore. Se non viene curata rapidamente, può evolvere in parodontite e quindi favorire l’allentamento o addirittura la caduta dei denti.

Problemi di salute generale:

Oltre ai suddetti problemi, una cattiva igiene orale può anche aumentare il rischio di malattie più grandi che influiscono sulle condizioni generali del nostro corpo.

La carie non trattata per esempio, può provocare la comparsa di un ascesso alla radice del dente interessato, consentendo il passaggio di batteri nel sangue e il loro arrivo al cuore, con la conseguenza di aggravare malattie cardiovascolari.

Inoltre, il dolore causato da queste carie durante la masticazione e la perdita dei denti dovuta alla parodontite, possono indurre il paziente a modificare la sua dieta per evitare la sofferenza, che a volte porta a carenze significative cibo.

D’altra parte, una scarsa igiene orale peggiora anche i problemi di diabete e infezioni che colpiscono i seni, le orecchie e la gola fino ad aumentare il rischio di parto prematuro.

E’ quindi importante assicurarsi di mantenere una buona igiene orale lavandosi i denti regolarmente e dopo ogni pasto, con uno spazzolino a setole morbide e un dentifricio adatto alle proprie esigenze. Si consiglia inoltre di utilizzare il filo interdentale per completare la spazzolatura, in quanto esso può raggiungere aree della bocca inaccessibili allo spazzolino. Come ultimo passo, l’uso di un collutorio per rinfrescare l’alito. Tuttavia, quest’ultimo deve essere usato con moderazione per evitare di disturbare la flora orale.

