Francesco Monte e Giulia Salemi hanno deciso di andare a convivere

Solo qualche settimana fa si era diffuso il gossip su una possibile partecipazione di Francesco Monte e Giulia Salemi a Temptation Island Vip ma a quanto pare si tratta solo di una bufala, a rivelarlo è stato il settimanale Chi.

Ma non è tutto infatti la rivista di gossip di Alfonso Signorini ha confermato che per loro due, all’orizzonte, ci sono altri importanti passi da affrontare. Infatti sembrerebbe che la coppia nata all’interno del Grande Fratello sia pronta per andare a convivere.

