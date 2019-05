Luca Onestini si scaglia durante contro questa del Grande Fratello, il duro commento dell’ex gieffino sullo show e sulla presentatrice

Lunedì è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e abbiamo assistito allo scontro avvenuto tra Edoardo Ercole e Gianmarco Onestini. Quest’ultimo, stando a quanto dichiarato dal figlio di Serena Grandi, avrebbe fatto alcune insinuazioni su Michael Terlizzi. Durante il dibattito si è intromesso anche Cristian Imparato.

Quando dichiarato da questi due non è andata giù a Luca Onestini che si è scagliato duramente contro i due: “Pensavo non ci fosse nulla di peggio delle barbe di questi due, ma non avevo fatto i conti con la figura che hanno fatto questa sera. #buffoni.” Ma non si è fermato qui perché poco più tardi ha criticato anche questa edizione del Grande Fratello, che considera ‘terrificante’.

Luca Onestini sul GF16: “edizione vive di polemiche”

Luca Onesti è un ragazzo che si distingue per la sua genuinità e sincerità. Ed anche questa volta non ci ha pensato due volte ed ha detto la sua su questa edizione del Grande Fratello: “Grazie a tutti perché sto ricevendo una marea di complimenti per il comportamento di Gianmarco. Ha 22 anni, però è una delle persone più educate, raffinate e con self control che sono là dentro. Lui, Michael e pochi altri si stanno distinguendo per l’eleganza e l’educazione, in un’edizione che purtroppo è terrificante da quel punto di vista. C’è solo gente che ha voglia di litigare, di fare scenate davanti alle telecamere. Gente che entra e dice ca**ate solo per farsi inquadrare e prendere due spicci per andare in diretta.”

L’ex gieffino ha anche affermato che nel cast c’è solo gente che ama fare polemiche ed acquistare visibilità per una manciata di secondi: “Per fortuna ci sono loro: sempre tranquilli e col sorriso, non urlano ma si fanno capire benissimo. Fanno valere le proprie ragioni senza bisogno di fare i pagliacci, i buffoni. Sono sereni, lucidi e razionali. Questo è un bell’esempio anche per i giovani a casa. Ci si può far notare per l’eleganza e non per l’arroganza”

Ma Luca non si è fermato qui e si è andato a scagliare anche contro chi conduce il programma evidenziato il fatto che lui non è stato mai invitato nei suoi programmi perché troppo scomodo per le dinamiche necessarie allo show: “Se ci fossi io in studio, il primo pirla che inventa ca**te gli salto alla giugulare e lo zittisco. Invece, il programma ha bisogno di queste polemiche e di questi titoli. Una volta che la bomba è lanciata poi deve essere smentita, così ci fai due programmi invece che uno solo. Evidentemente io sono troppo scomodo, faccio venir fuori la verità delle cose”.

