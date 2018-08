Alcuni ricercatori hanno scoperto un modo completamente nuovo per perdere peso.



La scienza ha recentemente evidenziato la relazione tra una flora intestinale sana e la perdita di peso. Diversi studi hanno dimostrato che alcuni ceppi di probiotici potrebbero contribuire alla perdita di peso.



Probiotici e magrezza: un’efficacia scientificamente provata

Probabilmente conoscerai alcuni dei benefici dei probiotici . Tanto per citarne alcuni, i probiotici riequilibrano e mantengono la flora intestinale, rafforzano il sistema immunitario, facilitano la digestione e migliorano il metabolismo. Ma lo sapevate che sono anche in grado di eliminare il grasso addominale e promuovere la perdita di peso?

I probiotici sono i “batteri buoni” che formano la tua flora intestinale e hanno effetti benefici sulla tua salute. Rafforzano il tuo sistema immunitario e ti proteggono da virus e altri batteri. Una flora intestinale squilibrata può avere un grande impatto sull’aumento di peso e sull’obesità. Fino al 30% delle persone in sovrappeso ha una flora intestinale povera di batteri buoni.

E’ stato condotto uno studio su 87 persone con eccesso di grasso addominale. Lo scopo di questo studio era di esaminare l’impatto del probiotico Lactobacillus Gasseri (un ceppo di probiotici dimagranti) sull’obesità. Le persone che hanno assunto il probiotico L. Gasseri avevano perso circa il 5% del grasso addominale e il 3,3% del grasso sottocutaneo (il più pericoloso per la salute). Il loro peso era diminuito dell’1,4% e il loro girovita di quasi il 2%.

Lactobacillus Gasseri: il probiotico della magrezza

Il probiotico L. Gasseri, è un batterio che si trova anche nel latte materno. È essenziale per la qualità della flora intestinale. La sua azione naturale e sicura contribuisce alla riduzione della massa grassa (specialmente sullo stomaco). Per essere efficace, il probiotico L. Gasseri deve essere ingerito sotto forma di capsule vegetali resistenti alla gastrite contenenti 10 miliardi di microrganismi (per garantire una quantità sufficiente ogni volta). I suoi effetti benefici rafforzano la barriera mucosa dell’intestino e prevengono che le tossine che ingrassano penetrino nel sangue.

Il probiotico L. Gasseri promuove l’assorbimento di calorie inutili e quindi riduce la capacità del corpo di immagazzinare il grasso.

Non avendo alcun effetto negativo sulla salute, il probiotico L. Gasseri garantisce un benessere generale rafforzando il tuo sistema immunitario. In termini di perdita di peso e grasso, è molto efficace e ideale per trovare uno stomaco piatto e, soprattutto, tenerlo. Per massimizzare i suoi effetti, tuttavia, è consigliabile adottare una dieta sana ed equilibrata e uno stile di vita attivo.

