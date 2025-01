Sono tanti i film romantici, che hanno fatto la storia, da guardare in compagnia della dolce metà. Da Via col Vento a Titanic, ecco quali.

I film romantici riscuotono sempre un gran successo, sia che si guardino per la prima volta che se si rivedono più volte. Si tratta di film che non passano mai di moda, da vedere in compagnia del proprio partner, seduti sul divano, tenendo per mano qualche snack o una tavoletta di cioccolato da sgranocchiare e dall’altra il fazzoletto per asciugare le lacrime. Ci sono tanti film romantici che hanno appassionato e appassionano ancora il pubblico. Elencarli tutti sarebbe impossibile.

Cercare il film giusto da poter guardare con il proprio partner, poi, a volte diventa un’impresa ardua. Ci sono state storie d’amore uniche, raccontate sul grande schermo, emozionanti e inaspettate. Scopriamo alcuni dei film romantici da vedere con il partner e quali sono i titoli a cui non pensi per rendere speciale la vostra serata. Prepara i popcorn, spegni le luci, abbracciatevi e buona visione!

I film romantici da vedere in coppia su Netflix e non solo: i film d’amore più belli

Se sei abituata a passare ore per scegliere un film da guardare e vorresti assaporarne uno con il tuo partner, sei nel posto giusto. Magari, un film d’amore intenso, romantico e che vi rubi il cuore, ma quale? Come spesso accade, Netflix offre un’ampia scelta, così come le altre piattaforme di streaming online. Per chi, poi, è appassionato di cofanetti, DVD e Blu-ray non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sia che si tratti di un’ambientazione romantica o di una storia più intensa, ci sono film perfetti per creare l’atmosfera giusta. Ecco alcuni dei must-have da non perdere!

Via col Vento: Gone with the Wind è datato 1939. Diretto da Victor Fleming, è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Margaret Mitchell. Racconta la storia di Rossella O’Hara (Vivien Leigh), una donna forte ma capricciosa, destinata a inseguire tutta la vita l’uomo che ama che, purtroppo, è già sposato, senza rendersi conto di avere la felicità a portata di mano. È un classico film da vedere e rivedere sempre. Colazione da Tiffany: Breakfast at Tiffany’s – questo il suo titolo originale – è datato 1961 ed è tratto dall’omonimo romanzo del 1958 di Truman Capote. Audrey Hepburn è Holly Golightly. Si tratta di uno dei film romantici più belli, ambientato in una New York da favola. Racconta la storia di Holly che ha paura di legarsi alle persone, ma le sue mattinate le trascorre davanti alla vetrina di Tiffany, sperando di incontrare un uomo facoltoso da sposare. Le vicende si svolgono in un condominio di New York. Un giorno, incontra uno scrittore molto affascinante e ricco e, tra i due, nasce una romantica storia d’amore. Dirty Dancing: uscito nel 1987, è ricordato da tutti per le interpretazioni di Patrick Swayze (Johnny Castle) e Jennifer Grey (Frances “Baby” Houseman) e per la colonna sonora con (I’ve Had) The Time of My Life, che vinse Oscar e Golden Globe. Narra la storia di una diciassettenne e del maestro di ballo: lei è in vacanza con la famiglia in un resort e rimane colpita dal giovane ballerino. Pretty Woman: film del 1990, è una moderna versione di Cenerentola. Un manager di nome Edward Lewis (Richard Gere) incontra una prostituta, Vivian Ward (Julia Roberts) e le dà lezioni di classe per una settimana. Lei s’innamora di lui: le fa riscoprire i sentimenti e non vuole più ritornare alla sua vita ed Edward decide che lei sarà la donna della sua vita. Ghost: dalla lista dei film più romantici, non può mancare. Uscito nel 1990, vede Patrick Swayze nei panni di Sam Wheat e Demi Moore in quelli di Molly Jensen. Il film racconta un amore che supera lo spazio, il tempo e la morte. Sam cerca di comunicare con Molly, disperatamente e ci riesce grazie alla medium Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg). Guardia del Corpo: The Bodyguard è datato 1992. Il film racconta la storia della cantante pop Rachel Marron (Whitney Houston), che ingaggia l’ex-agente dei servizi segreti Frank Farmer (Kevin Costner) per proteggerla. I due finiscono per innamorarsi… Ragione e Sentimento: Sense and Sensibility è uscito nel 1995. Tratto dall’omonimo romanzo di Jane Austen, è ambientato nell’Inghilterra del XVIII secolo e racconta la storia delle sorelle Elinor Dashwood (Emma Thompson) e Marianne Dashwood (Kate Winslet), che affrontano problemi d’amore e difficoltà economiche. Romeo + Juliet: uscito nel 1996, racconta la storia della tragedia di William Shakespeare, narrata in chiave moderna. Leonardo DiCaprio interpreta un Romeo che si aggira disperato e innamorato per Verona Beach, mentre Claire Danes è una Giulietta pronta a scivolare nei tragici equivoci che avrebbero distrutto un grande amore e le vite di due giovani. Titanic: prodotto nel 1997, racconta la storia vera del terribile naufragio e dell’incontro della diciassettenne ricca Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) con il giovane artista Jack Dawson (Leonardo DiCaprio). I due si innamorano perdutamente e il loro amore non avrà fine. Notting Hill: uscito nel 1999, vede protagonisti Hugh Grant (William Thacker) e Anna Scott (Julia Roberts). Il primo ha una libreria a Londra e incontra, per caso, l’attrice americana di cui si innamorerà…

