Natale più sexy che mai con Victoria’s Secret! Scopri la nuova collezione di lingerie, pigiami e completi ready-to-wear per il tempo libero.

Victoria’s Secret, il celebre marchio di lingerie e abbigliamento, negli ultimi anni ha intrapreso un percorso di trasformazione, abbracciando un ideale di bellezza più inclusivo e diversificato. Da sempre sinonimo di sensualità e glamour, il brand oggi celebra la bellezza in tutte le sue forme. Ha ampliato il suo pubblico e si è rinnovato con collezioni che parlano a donne di ogni stile, forma e personalità. Questo spirito è evidente nella collezione Victoria’s Secret di Natale 2024. Una linea ricca di eleganza, dettagli scintillanti e uno stile inconfondibile, accompagnata da una campagna straordinaria.

Per il lancio della collezione di Natale Victoria’s Secret ha collaborato infatti con il celebre fotografo di moda Angelo Pennetta, noto per la sua capacità di catturare la bellezza autentica. Tra le protagoniste della campagna modelle iconiche come Candice Swanepoel, Gigi Hadid, Imaan Hammam, Paloma Elsesser e Taylor Hill, viste in passerella a New York per il Victoria’s Secret Fashion Show, la sfilata evento più attesa del 2024, tornata dopo una pausa lunga cinque anni. Queste donne, diverse per stile e presenza, incarnano il messaggio di moda inclusiva della nuova sofisticata collezione Victoria’s Secret con taglie per ogni donna che desideri sentirsi speciale durante le feste di Natale e di fine anno.

Un Natale di stile con Victoria’s Secret

La collezione di Natale 2024 di Victoria’s Secret è un invito a celebrare la magia delle festività con abiti e lingerie pensati per ogni occasione. Dai pezzi eleganti e scintillanti per le feste più glamour, agli outfit casual chic per un una festa di Natale dove scambiare i regali con gli amici, fino a capi comodi ma raffinati per rilassarsi a casa, ogni elemento della collezione è progettato per farti sentire sicura e bellissima. Non importa dove o con chi festeggerai, Victoria’s Secret ti accompagna con eleganza e comfort, regalandoti il tocco magico perfetto per il periodo natalizio.

La linea Modern Heritage è un omaggio all’identità del brand e reinterpreta i suoi codici distintivi con un tocco contemporaneo. Capi caratterizzati da strisce iconiche, loghi e monogrammi si fondono in una palette di colori raffinata, ideale per chi desidera un look moderno ma legato alle tradizioni. Tra i pezzi spiccano i completi di lingerie decorati con monogrammi dorati, body eleganti con motivi a righe tono su tono e bralette leggere che si distinguono per la loro semplicità sofisticata. Questa linea unisce tradizione e modernità ed è perfetta per chi cerca capi versatili da indossare con stile in ogni occasione.

Atelier Victoria’s Secret, la linea di Natale dal lusso esclusivo

La linea Atelier Victoria’s Secret rappresenta il top del lusso della nuova collezione di Natale. Questi capi di lingerie seducente, realizzati in edizione ultra limitata, sono impreziositi da cristalli di vetro, dettagli in pizzo elaborato e sontuosi tessuti come raso e seta.

Tra i pezzi più iconici c’è il body sfoderato in pizzo Wicked visto in passerella, reggiseni decorati con intricate applicazioni di cristalli, corsetti in raso con inserti trasparenti e slip a vita alta con motivi floreali ricamati, perfetti per chi cerca un tocco di esclusività durante le festività. Ogni pezzo di questa linea è una vera e propria dichiarazione di stile, pensata per momenti indimenticabili che celebrano il lusso.

Scopri la Magia: il rosso delle Feste

La linea Unwrap the Magic (Scopri la Magia) celebra i colori simbolo delle festività, proponendo capi nelle tonalità del rosso brillante e del bordeaux.

Perfetta per chi ama un’estetica romantica e senza tempo, include pezzi come babydoll in pizzo con dettagli di fiocchi in seta, completi di lingerie con dettagli dorati e vestaglie lunghe in satin rosso, ideali per ricreare l’atmosfera calda e accogliente del Natale. Questa collezione che richiama il fascino delle feste è la scelta perfetta per chi vuole abbracciare lo spirito natalizio con eleganza.

Novità: Victoria’s Secret VSX, stile anche in movimento

La collezione di Natale non si limita alla lingerie, ma include anche capi della nuova linea VSX per le donne sempre in movimento. Reggiseni sportivi con supporto elevato, leggings lucidi e completi ready-to-wear sono progettati per offrire comfort senza rinunciare all’estetica. Particolarmente degni di nota sono i top sportivi con dettagli riflettenti, i leggings con finiture brillanti e le giacche leggere, pensate per passare con facilità dall’allenamento al tempo libero.

Victoria’s Secret con questa nuova collezione di Natale che celebra la bellezza in ogni sua forma riesce ancora una volta a combinare lusso e inclusività. Che tu stia cercando un look audace per una festa glamour, un outfit rilassato per un ritrovo tra amici o semplicemente un tocco di eleganza per te stessa, la collezione ha tutto ciò che serve per rendere il tuo Natale indimenticabile: scegli il tuo stile preferito e festeggia con un tocco di magia firmato Victoria’s Secret!