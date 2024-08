Valeria Marini, nessuno si ricorda della sorella minore Claudia: com’è oggi e cosa fa

Tutti conosciamo la splendida Valeria Marini ma quasi nessuno ricorda la sorella Claudia. Scopriamo com’è oggi e che cosa fa.

Valeria Marini, anni fa, fu soprannominata “la nuova Sophia Loren” in virtù del suo fisico formoso e della sua personalità a dir poco esplosiva. Da buona sarda Valeria Marini è una donna molto schietta e sicuramente non le manda a dire. Ce ne siamo accorti tutti quando ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Già, perché la bella Valeria – classe 1967 – oltre ad essere stata per tanti anni una soubrette richiestissima e molto popolare, ha anche partecipato a due edizioni del reality show più famoso d’Italia: il Grande Fratello. Valeria è cresciuta a Cagliari dove si è trasferita con la madre dopo la separazione dei genitori e dove ha completato la sua formazione scolastica.

Finita la scuola, la giovane ha preso il volo e ha lasciato la Sardegna per realizzare il suo sogno più grande: sfondare nel mondo dello spettacolo. E, in effetti, il successo è arrivato: negli anni ’90, infatti, Valeria ha iniziato a lavorare in tv con la compagnia del Bagaglino. Forse non tutti ne sono a conoscenza ma Valeria Marini ha anche una sorella più piccola, Claudia.

Valeria Marini: ecco chi è e cosa fa sua sorella

Classe 1967, Valeria marini è diventata famosa negli anni ’90 grazie al bagaglino. In seguito ha partecipato a diversi reality show tra cui il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Nel corso degli anni si è molto parlato della sua vita sentimentale ma si sa poco sulla sua famiglia d’origine.

Valeria Marini ha perso il papà, il signor Mario Marini, qualche anno fa e questo l’ha segnata moltissimo. La mamma, invece, è ancora al suo fianco e l’ha sempre sostenuta e supportata nella sua carriera. La soubrette ha anche un fratello maggiore, Fabio, e una sorella minore, Claudia.

Mentre la soubrette non ha mai fatto mistero sulla sua vita sentimentale, per quanto riguarda la sua famiglia di origine, invece, ha sempre mantenuto il massimo riserbo. A differenza di altre sorelle di personaggi famosi come, ad esempio, Valentina e Francesca Ferragni, sorelle della celebre Chiara o Gabriella e Anna Carlucci, sorelle della presentatrice Milly, della sorella di Valeria Marini non si sa nulla.

L’unica cosa che si può dire è che non fa parte del mondo dello spettacolo, non ha seguito le orme della sorella maggiore altrimenti ne avremmo sicuramente sentito parlare o l’avremmo vista ospite in qualche trasmissione insieme a Valeria. Pertanto a differenza delle sorelle Ferragni o Carlucci o di Cristina e Benedetta Parodi – entrambe giornaliste – la sorella di Valeria Marini sembrerebbe fare tutt’altro nella vita.

Pertanto, in conclusione, come sia oggi e che cosa faccia la sorella di Valeria Marini nessuno lo sa se non chi la conosce di persona. La stessa Valeria non ha mai approfondito la questione: evidentemente ci tiene a mantenere la massima privacy riguardo tutto ciò che ha a che fare con la famiglia.