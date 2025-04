Uomini e Donne: ricordate Giorgio Manetti, l’ex fidanzato di Gemma? Ecco com’è diventato

Come è diventato Giorgio Manetti di Uomini e Donne? L’ex fidanzato di Gemma Galgani si è mostrato così su Instagram.

Tra i protagonisti indiscussi della storia del trono over di Uomini e Donne troviamo senza dubbio Giorgio Manetti. Il suo fascino, la sua eleganza e quel carisma inconfondibile gli valsero il soprannome di Gabbiano ma non solo. Il cavaliere del dating show fece capitolare Gemma Galgani, tra le protagoniste indiscusse del dating show di Maria De Filippi.

La storia con Gemma Galgani tenne banco per diversi mesi nel programma salvo poi finire in un modo del tutto inaspettato. I due dopo otto mesi di frequentazioni si lasciarono dopo il rifiuto della dama di lasciare lo show. In quella circostanza la donna rivelò anche diverse problematiche affrontate durante la relazione con Manetti. Insomma, quello che sembrava essere un grande amore non riuscì a mai a decollare.

Nel 2016 Manetti scelse poi di voltare definitivamente pagina, lasciando alle spalle Gemma Galgani e Uomini e Donne. Da allora l’ex cavaliere non ha certo perso il suo fascino e i suoi fan. Proprio di recente si è mostrato sui social, ecco come è cambiato nel corso di questi anni.

Giorgio Manetti, come è diventato dopo l’addio a Uomini e Donne

Classe 1956, nato a Firenze, Giorgio Manetti ha sempre mostrato uno spirito libero e avventuroso. Anche la sua partecipazione a Uomini e Donne è stata vissuta dall’ex cavaliere con l’entusiasmo di un’avventura e non solo come un’esperienza sentimentale. Dall’addio al mondo della televisione, Manetti si è dedicato alle sue numerosi passioni. Tra le varie attività ha creato l’agenzia Giorgio Manetti Lifestyle, che si occupava di eventi e spettacolo.

Questa esperienza imprenditoriale è durata fino al 2019. Lo stesso Manetti ha poi ammesso che il progetto era forse troppo ambizioso, soprattutto per il suo desiderio di collaborare con clienti internazionali. Parallelamente, non ha mai abbandonato del tutto il mondo dello spettacolo. Dalle cui esperienze ha tratto il libro “Il Gabbiano e le sue Principesse”, qui il cavaliere ha svelato molti dettagli della sua esperienza a Uomini e Donne, compreso il rapporto con Gemma Galgani.

Dopo la delusione d’amore con Gemma, per Manetti non si è chiusa la porta dell’amore. Ha infatti vissuto diverse relazioni dopo l’addio alla storica dama del Trono Over. Tra queste, spicca quella con Caterina, una sua ex fiamma, durata fino al 2021. Dopo la fine di questa storia, si è parlato di vari flirt, tra cui uno con Marialaura De Vitis, ma mai nulla è stato confermato ufficialmente. A inizio anno si parlò perfino di un ritorno a Uomini e Donne come corteggiatore di Tina Cipollari, salita eccezionalmente sul trono.

Eventualità che non si è poi verificata, ma lo stesso Manetti ha ammesso che se ci fossero le condizioni giuste, potrebbe tornare nel programma. Nonostante il tempo trascorso da quel 4 settembre 2015 – l’esatta data della rottura con Gemma Galgani – il fascino di Manetti è rimasto il medesimo e chissà, magari questa volta, la dama potrebbe capitolare.