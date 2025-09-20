Uomini e Donne, parte malissimo la stagione: Maria caccia un tronista – chedonna.it

Colpo di scena a Uomini e Donne: un tronista viene cacciato da Maria De Filippi subito dopo l’inizio della stagione. Ecco cosa è accaduto in studio.

La nuova stagione di Uomini e Donne era attesa da settimane, tra curiosità, ipotesi sui protagonisti e aspettative sempre altissime. Il pubblico affezionato, pronto a riaccogliere i volti storici del programma insieme alle nuove storie da raccontare, non poteva immaginare che il debutto sarebbe stato segnato da un episodio mai visto prima.

Le registrazioni, avvenute in questi giorni, hanno infatti regalato un momento destinato a entrare nella memoria del programma, uno di quelli che spiazzano non solo chi segue da casa ma anche chi si trova in studio. Un colpo di scena improvviso, maturato in pochi istanti e accolto con reazioni contrastanti, ha costretto Maria De Filippi a prendere una decisione drastica. Un gesto raro, ma che conferma quanto l’autenticità e la coerenza siano centrali nelle dinamiche del dating show più longevo della televisione italiana.

Un trono lampo: ecco perché Maria ha detto basta

Se negli anni non sono mancati momenti sorprendenti, questa volta la situazione ha superato ogni precedente. Il nuovo tronista, Rosario Guglielmi, scelto dopo la partecipazione a Temptation Island, si era appena seduto sul trono quando lo studio è stato scosso dall’ingresso della sua ex fidanzata, Lucia. Con voce ferma ma visibilmente emozionata, la ragazza ha raccontato di aver avuto un incontro molto intimo con Rosario solo pochi giorni prima.

La dichiarazione ha avuto l’effetto di una bomba. Maria De Filippi, sorpresa come il resto del pubblico, non ha lasciato spazio a tentennamenti: “Non mi sembra il caso che questo trono inizi”, ha affermato con decisione, interrompendo di fatto l’avventura del giovane ancor prima che potesse cominciare. Un trono durato meno di cinque minuti, una situazione mai accaduta prima nella storia del programma.

Lo sguardo disorientato di Rosario ha raccontato più delle parole. Mentre qualcuno ipotizzava un semplice colpo basso da parte dell’ex, altri hanno visto in quella rivelazione la conferma di una relazione non ancora del tutto chiusa. La scelta di Maria è apparsa inevitabile: un tronista deve essere pronto a intraprendere un percorso trasparente, senza ombre né legami in sospeso.

A rendere il tutto ancora più acceso ci ha pensato Tina Cipollari, che non ha perso occasione per punzecchiare il ragazzo. Con la sua ironia tagliente ha sottolineato i dubbi già emersi durante lo speciale che lo aveva visto accettare il trono tra esitazioni e incertezze. Rosario, provato e visibilmente in difficoltà, ha preferito non replicare e ha lasciato lo studio tra il brusio del pubblico.

Il programma, naturalmente, non si è fermato. Dopo il momento di tensione, si è tornati alle dinamiche più consuete: discussioni tra tronisti e corteggiatori, esterne già segnate da incomprensioni e nuove conoscenze pronte a sbocciare.

Questa partenza così turbolenta, però, lascia un messaggio chiaro: Uomini e Donne continua a essere imprevedibile. Nonostante gli anni, il programma sa sorprendere e tenere tutti con il fiato sospeso, dimostrando che l’amore – o la sua assenza – resta sempre il motore di tutto.