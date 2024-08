Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano si sono lasciati davvero? Il folle gesto di lui

Stando alle ultime notizie Asmaa e Cristiano di Uomini e Donne si sono lasciati ma lui ha fatto un ultimo gesto folle.

È stata una delle ultime coppie a formarsi nella scorsa edizione di Uomini e Donne quella costituita dall’ex dama del parterre over Asmaa Fares e dall’ex cavaliere Cristiano Lo Zupone. Dopo varie conoscenze intermedie con altre dame e cavalieri, i due hanno deciso di uscire fuori dal programma insieme ad aprile.

Da quel giorno hanno vissuto bei momenti insieme, come testimoniavano anche i video, le foto e le stories postate dalla coppia su Instagram. Hanno anche fatto dei viaggi insieme e sognato una famiglia e dei figli. Ora però sembra che tutto sia finito, anche se un estremo folle gesto di lui potrebbe cambiare tutto.

Cosa ha fatto Cristiano di Uomini e Donne dopo la rottura con Asmaa

L’improvvisa scelta di viversi fuori dal programma, maturata dopo una conoscenza e la nascita di sentimenti profondi, aveva emozionato tutti i fan di Uomini e Donne. Ma ora sembra che per quella coppia, formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, la favola d’amore sia finita.

Dopo le sempre più insistenti voci di crisi fra i due, è arrivato infatti l’annuncio ufficiale di Asmaa che ha deciso di mettere fine alla relazione. La ragazza ha scritto un lungo post nelle stories di Instagram che comincia così: “A malincuore è giunto il momento di fare chiarezza. Come molti di voi hanno intuito, ho scelto di chiudere e prendere la strada da sola, non perché fosse finito l’amore, ma perché in un rapporto di coppia la fiducia e soprattutto il rispetto sono fondamentali e anzi penso vadano oltre all’amore stesso.”

La ragazza ha continuato parlando anche della gelosia e di quando secondo lei è costruttiva e quando invece è eccessiva. Le sue parole sono state: “La gelosia finché è sana va bene, ma quando non lo è più, e anzi diventa ossessione, c’è un problema da risolvere. Anche questa volta mi sono dimostrata per la persona che sono. Penso che quando a quest’età decidi di accogliere qualcuno nella tua vita, è perché questa persona può dare un valore aggiunto e non togliere quello che hai già costruito.”

Infine Asmaa ha scritto: “Il mio amore è stato vero e l’ho dimostrato dal famoso 23 aprile. Non ho mai dubitato dei miei sentimenti fino ad oggi e rifarei tutto, ma per la mia felicità e libertà di vita, ho già lottato abbastanza. Ho dovuto prendere questa scelta, non posso vedermi soffrire di nuovo per Amore. Insomma, l’ex dama di Uomini e Donne ha deciso di finire la sua relazione con Cristiano Lo Zupone e prontamente la stories è stata repostata dall’esperta di gossip Deianira Marzano che ha scritto: “È finita tra Asma e Cristiano.”

Proprio a questo punto è arrivato il folle gesto di Lo Zupone. L’uomo ha infatti commentato la stories di Deianira Marzano scrivendo: “Togli sta storia che sto andando da Asmaa”. Insomma, Cristiano ha fatto intendere che vuole chiarire di persona con Asmaa e probabilmente capire se ci sono le basi per poter recuperare la relazione, invece che terminarla.

Per questo, però, bisognerà attendere ulteriori sviluppi. Certo è che Deianira ha postato prontamente lo screen del commento di Lo Zupone e ha scritto: “Non me ne voglia Cristiano. Ma a me le storie d’amore mi travolgono devo condividere con voi!”. Sicuramente anche i fan della coppia sperano che i due possano chiarirsi e tornare insieme.