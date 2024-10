Se le unghie si spezzano spesso, non va sottovalutato il problema. Ci sono alcuni rimedi però, che possono aiutare a rinforzarle.

Cambiamenti della struttura, della forma e del colore delle unghie non sono soltanto problemi estetici, ma possono essere causati da alcune patologie che interessano lo stato di salute generale dell’organismo. Sebbene alterazioni del genere non vadano sottovalutate, è vero anche che capita a tutte di ritrovarsi con le unghie delle mani che si sfaldano o si spezzano spesso, ma come mai?

Curare le unghie e proteggerle per evitare che si possano spezzare non è difficile. In caso di unghie fragili o molli che si piegano, che si rompono o si sfaldano, ci sono alcuni trattamenti fai da te per unghie che si spezzano a cui è possibile ricorrere.

Come indurire le unghie velocemente: i rimedi della nonna per le unghie che si sfaldano

Ci sono alcuni rimedi della nonna a cui è possibile attingere per risolvere il problema delle unghie che si sfaldano. Le unghie deboli e fragili tendono a spezzarsi e le cause possono essere diverse. Per rimediare in modo naturale, bastano alcuni ingredienti naturali tra cui olio di oliva e limone: l’olio, infatti, idrata le unghie e basta preparare un impacco con il succo di limone e due cucchiai di olio di oliva da mettere in una terrina in cui, poi, immergere le unghie e lasciarle riposare un po’.

Da provare anche acqua e limone: mettete in una terrina acqua e il succo di limone e immergete le unghie per qualche minuto. Potete procedere anche una volta a settimana. Non solo questo impacco rinforza le unghie, ma riduce l’ingiallimento delle unghie stesse. C’è, poi, l’olio di mandorle dolci: è un rimedio naturale che è molto efficace quando le unghie si sfaldano facilmente e potrebbero predisporsi alla rottura, da applicare la sera prima di andare a letto e da fare agire per tutta la notte. Ottimi anche l’avocado e lo yogurt, connubio perfetto che aiuta a idratare e nutrire le unghie che tendono a spezzarsi. Una soluzione è rappresentata anche dal tea tree oil e dal tè verde: entrambi si possono applicare direttamente sulle unghie.

Altrettanto importante è l’alimentazione: se consumate abitualmente determinati alimenti, potete aiutare a fortificare le unghie. Non devono, ad esempio, mancare frutta e verdura, ma anche cereali integrali e legumi perché apportano vitamine e sali minerali utilissimi. La verdura e la frutta, invece, contengono anche acqua che idrata le unghie. Può capitare che le unghie si sfaldino a causa di carenze nutrizionali: è necessario assicurarsi di assumere cibi con biotina, vitamina A, vitamina E, zinco e rame (ad esempio con lenticchie, carote, zucca, uova, avocado, mandorle, yogurt e albicocche).

Le cause delle unghie che si sfaldano: come prevenire

Le cause possono essere diverse tra cui – come detto – delle carenze nutrizionali, motivo per cui è necessario seguire un’alimentazione sana ed equilibrata. Possono verificarsi strisce verticali sulle unghie, che si indeboliscono e potrebbero spezzarsi. Invece, in caso di carenze di proteine, potrebbero manifestarsi delle macchie bianche sulla superficie ungueale.

Purtroppo, anche ripetute applicazioni del semipermanente o gel – trattamenti troppo aggressivi – molto frequenti possono indebolire maggiormente le unghie. È consigliabile sospendere l’applicazione di smalti e solventi, oltre a indossare dei guanti per proteggersi dall’utilizzo di prodotti aggressivi come i detergenti per la casa. È anche consigliabile utilizzare una crema idratante dopo ogni lavaggio delle mani, oltre a tagliare attentamente le unghie e consumare cibi ricchi di vitamine e minerali.

Come detto, ci possono essere diverse cause per le unghie che si sfaldano come problemi alla tiroide (ipotiroidismo). Anche se, generalmente, si tratta di un disturbo legato a fattori come lavaggi frequenti, traumi, manicure aggressive o quelli prima citati, potrebbero esserci cause come anemia, carenze di vitamine e di sali minerali, chemioterapia, menopausa, micosi, psoriasi, malattie autoimmuni e altre patologie della pelle. Le unghie possono indebolirsi anche a causa dell’età e della gravidanza. Infine, il consiglio è quello di rivolgersi a un medico che farà una diagnosi, trovando la cura adeguata al caso specifico.