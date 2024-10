Unghie per Halloween: le idee da copiare facili e semplici

Ci sono diverse idee da cui poter trarre ispirazione, per delle unghie per Halloween originali, spaventose e anche molto chic.

Halloween sta arrivando, come ogni anno e con sé porta la voglia di dare libero sfogo alla propria creatività. Tra zucche, streghe e fantasmi, c’è molto tra cui poter scegliere. Si tratta di idee da poter copiare anche nel mondo della nail art. Sono diversi i beauty look che possono essere di ispirazione per la notte più spaventosa dell’anno.

Come detto, è possibile sfoggiare una manicure a tema con delle unghie davvero “da brivido”. Scopriamo insieme alcune idee per le unghie per Halloween da copiare, facili e semplici.

Unghie per Halloween facili e semplici: zucche, fantasmi e pipistrelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⋆˚⊹ | ˚⋆⊹₊⋆ (@nailedbyyans)



Tra i colori da prediligere per delle unghie per Halloween, ci sono – senza alcun dubbio – il nero, il bordeaux, il blu notte, il viola e l’arancione ma, comunque, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il viola apporta, sicuramente, una sorta di effetto “strega”, mentre l’arancione è l’ideale per la realizzazione di piccole zucche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amy Le (@amyle.nails)



Il nero, ovviamente, resta il re per la realizzazione di diverse fantasie a tema Halloween. Per realizzare dei piccoli fantasmi, ad esempio, è possibile acquistare degli sticker da applicare sulle unghie, oppure con uno smalto bianco disegnarli direttamente sulle unghie prestando molta attenzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit)



Allo stesso modo, è possibile creare anche una manicure con piccoli pipistrelli. Anche in questo caso, gli sticker possono essere molto utili.

Idee per le unghie di Halloween: gatti neri, ragnatele e stelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IDEAS DE UÑAS ♡ (@nails.imagen)

Le idee per le unghie di Halloween sono davvero tantissime e non c’è che l’imbarazzo della scelta! Si potrebbero dipingere – o acquistare gli sticker, come detto prima – gatti neri, ragnatele o stelle (su un bel blu notte o nero, in questo caso). Basta veramente poco per ottenere delle unghie in stile gotico e dark, oltre che super chic.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit)



Un’altra idea è quella di optare per delle unghie nude: queste, infatti, si sposano alla perfezione con i simboli tipici di Halloween come fantasmini, ragnatele o pipistrelli, solo per fare qualche esempio. Il consiglio principale è quello di lasciarsi ispirare dalla fantasia e, magari, chiedere anche consiglio a una professionista per un risultato davvero spettacolare e da brivido!