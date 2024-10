È il momento di iniziare a studiare il make-up per la notte più spaventosa dell’anno! Ecco alcune idee di trucchi da copiare per Halloween ispirati alle star di film e serie TV.

Manca davvero pochissimo: tra solo tre giorni sarà Halloween, la notte più spaventosa dell’anno, e siamo tutte alle ricerca di idee per i trucchi più spaventosi. La notte delle streghe è sempre l’occasione perfetta per sperimentare con il trucco e creare look spettacolari e spaventosi. Possiamo limitarci a sfoggiare una manicure a tema Halloween con unghie “da brivido”, oppure travestirci da uno dei personaggi più popolari della Spoky Season. Le idee sono tante, sia per chi ama il classico look horror che per chi desidera un look più sofisticato.

Dalle star ai social, l’ispirazione è dietro l’angolo. Hai sempre ammirato il trucco di un’attrice in un film horror, o magari hai visto un tutorial su Instagram che ti ha lasciato a bocca aperta? Qualunque sia la tua fonte di ispirazione, Halloween è l’occasione perfetta per dare sfogo alla tua creatività con il trucco e ricreare i look più iconici del momento. Non sai da dove cominciare? Nessun problema! In questo articolo troverai alcune idee di trucco per Halloween, facili da realizzare e ispirate ai personaggi più iconici del cinema e della cultura pop.

Trucchi da copiare per Halloween: Harley Quinn di Lady Gaga

Tra le proposte più attuali per questo Halloween c’è il look ispirato alla Harley Quinn di Lady Gaga nel nuovo film Joker: Folies à Deux. Rispetto alla Harley Quinn interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad, la versione di Gaga è molto più cupa e drammatica, perfetta per chi desidera un make-up dall’effetto “malconcio” ma d’impatto.

Per replicare questo look sono essenziali ombretto e eyeliner neri per creare un effetto “sciupato” attorno agli occhi. Sulle labbra, un rossetto rosso acceso. Per un tocco finale da vera Harley poi colorate i capelli con uno spray di colore giallo. Questo trucco è incredibilmente semplice da realizzare, ma il risultato è decisamente spaventoso e perfetto per Halloween.

L’eleganza spooky di Lady Gaga

Se desiderate un look inquietante ma allo stesso tempo sofisticato, l’ispirazione può venire da un altro make-up sfoggiato da Lady Gaga alla première londinese di Joker: Folies à Deux. In questa occasione la star ha optato per un trucco che mescola elementi dark con un twist di eleganza, per un effetto finale misterioso e chic.

Per realizzare questo trucco di Halloween spaventoso ma sobrio allo stesso tempo, iniziate con ossigenare o schiarire le sopracciglia, realizzando poi uno smoky eye nero sfumato con toni di turchese intenso. Aggiungete glitter per un tocco luminoso e non dimenticate una finta lacrima su un lato del viso, che renderà l’effetto finale davvero drammatico. Questo look è perfetto per chi desidera rimanere sul tema Halloween senza rinunciare alla raffinatezza.

Harley Quinn di Margot Robbie, il trucco di Suicide Squad per Halloween

Per chi preferisce la versione più giocosa e caotica di Harley Quinn, quella interpretata da Margot Robbie in Suicide Squad è sempre una scelta vincente. Questo look è diventato ormai un classico di Halloween, grazie alla sua miscela di follia e sensualità. Codini bicolore, maglietta corta rossa e bianca, pantaloncini, calze a rete, mazza da baseball ed il gioco è fatto!

Il trucco di Harley Quinn è immediatamente riconoscibile. Serve un ombretto blu per un occhio e rosa per l’altro, con il colore sfumato in modo disordinato. Aggiungete una base molto chiara per la pelle, eyeliner nero per le linee esagerate attorno agli occhi e rossetto rosso sbavato per completare il tutto. Per un tocco finale, non dimenticate di disegnare un piccolo cuore sotto l’occhio e aggiungere due trecce bionde colorate di rosa e blu.

Trucchi Halloween, il viso squarciato di Monica Bellucci in Beetlejuice

Se siete fan del cinema gotico e del genio di Tim Burton, allora il sequel di Beetlejuice offre un’ispirazione perfetta. Monica Bellucci interpreta Delores, un personaggio misterioso, e il suo trucco è un vero capolavoro di effetti speciali leggeri ma d’effetto.

Per realizzare il trucco effetto “viso squarciato” di Monica Bellucci utilizzate una matita nera o bordeaux per disegnare una finta ferita che attraversa il viso. Successivamente, con una matita bianca o grigia, disegnate dei piccoli punti per simulare i punti di sutura. Il risultato sarà un trucco horror che, pur essendo semplice da realizzare, lascerà tutti senza parole.

Trucchi gothic glam: copia Morticia o Mercoledì per Halloween

Un altro classico intramontabile di Halloween è il trucco di Morticia Addams. Il look è facile da copiare: basta un abito nero lungo con ampia scollatura, scarpe nere con tacchi a spillo e un beauty look tenebroso e sensuale.

Per ottenere il “Gothic porcelain glamour” che ha reso Morticia un personaggio così indimenticabile concentratevi su una base di trucco estremamente chiara per rendere l’incarnato pallido. Aggiungete un rossetto rosso sangue e uno smokey intenso, completato da un eyeliner per creare una linea allungata e affilata sugli occhi. L’importante è ottenere un effetto drammatico e gotico, con un tocco di eleganza glaciale.

Mercoledì Addams

Un altro dei trucchi piuttosto facili da copiare per Halloween è quello di Mercoledì, portata al successo un paio di anni fa da Jenna Ortega nell’omonima serie Netflix, anche questa diretta da Tim Burton. Nel 2025 arriverà tra l’altro la seconda stagione della serie. Per copiare il trucco di Mercoledì per Halloween è essenziale ottenere una pelle diafana e semi-opaca usando un fondotinta matt. Il viso deve risultare scolpito, con un contouring leggero e accenni bordeaux sulle guance per un aspetto emaciato. Gli occhi devono avere un’espressione sognante e profonda, ottenuta con ombretti freddi nei toni del grigio o nero, applicati in forma arrotondata sulla palpebra mobile, e mascara dark per allungare lo sguardo.

Eyeliner o matita nera sfumata sulla parte inferiore intensificano il risultato. Le labbra sono delineate applicando con precisione un rossetto scuro in rosso vinaccia, nero, viola o marrone, per ottenere un tocco funereo. Se non avete i capelli lunghi e neri indossate una parrucca con le trecce. Immancabile l’abito nero lungo fino al ginocchio, da abbinare sotto una camicia bianca con ampio colletto e polsini. Completate il look con delle parigini nere. Ai piedi indossate dei mocassini con tacco o degli anfibi.