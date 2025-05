Palpebre cadenti? C’è un trucco quasi magico che ingrandisce subito gli occhi (e li ringiovanisce): sta spopolando

Oggi ti vogliamo far conoscere un trucco incredibile. Come far scomparire la palpebra cadente in pochissime mosse. Da non credere!

Quando ci trucchiamo vogliamo che qualche nostri piccolo difettuccio sia mascherato per poterci sentire al meglio di noi stesse. Ecco quindi che vogliamo stare bene con poca fatica. Noi oggi vi vogliamo focalizzare su che cosa possiamo fare per dire addio alla palpebra cadente. Sono tantissime le persone che hanno questo problema.

Andiamo a vedere come realizzare un make up, facile, veloce e a prova anche delle meno pratiche per evitare di evidenziare il problema e sentirci ancora di più a disagio. Non è assolutamente una cosa difficile da fare, anzi.

Addio palpebra cadente in poche mosse con il trucco

Quando ci trucchiamo vogliamo esaltare i nostri punti di forza, com’è giusto che sia, e dire addio a quello che non ci fa sentire bene. Noi oggi ti vogliamo mostrare che cosa possiamo fare con il trucco per dire addio alla palpebra cadente con una esperta di trucco incredibile. Parliamo diMarieke Thibaut, Senior Makeup Artist presso M·A·C COSMETICS Francia.

Con il suo segreto, super facile da mettere in pratica, i nostri occhi saranno valorizzati. Dovremmo utilizzare qualcosa al quale non pensiamo mai nella zona occhi. Iniziamo subito, perché sappiamo di averti incuriosito. Ci occorre, infatti, qualcosa che usiamo quando vogliamo scolpire il nostro incarnato, ovvero una terra abbronzante, oppure una polvere modellante o il fard.

In base a quello che abbiamo in casa. Utilizziamo poi quello che è rimasto sul pennello per truccarci e diamo un tocco nell’arco dell’occhio. In questo modo possiamo allargare il nostro sguardo e ci truccheremo anche molo velocemente, dato che siamo sempre di corsa la mattina! Dato che stiamo truccando una palpebra cadente può risultare molto difficile lavorare sulla zona mobile, motivo per il quale ci concentriamo sull’arco e trucchiamo verso l’alto.

Possiamo partire dalla palpebra e andare verso la tempia, ovviamente sempre senza esagerare eccessivamente. Puoi utilizzare questo incredibile segreto sia per un look semplicissimo senza mettere nessun ombretto colorato che come ampliamento del tuo colore. Per un effetto incisivo sullo sguardo, poi, non ti dimenticare mai e poi mai il tuo mascara.

Anzi, concentrati molto bene sulla sua applicazione e ricorda che ci sono anche dei primer per avere un effetto ciglia finte incredibile. Quindi, adesso che conosci questo segreto se hai la palpebra cadente siamo sicuri che lo andrai a provare immediatamente e rimarrai senza parole dall’effetto di apertura che noterai sul tuo sguardo!