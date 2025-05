Spoiler Il Tradimento, dramma senza fine: chi finisce in ospedale

Scopriamo insieme che cosa vedremo e soprattutto quale dei personaggi tanto amati andrà in ospedale e per quale motivo.

Ogni giorno, ma non solamente, dato che una volta alla settimana abbiamo modo di vedere anche un appuntamento sera, abbiamo modo di guardare che cosa succede nelle trame della nostra amata soap opera. Parliamo di Tradimento. Noi oggi ti vogliamo far conoscere le anticipazioni che parlando di un dramma.

Una notizia che nessuno si aspettava assolutamente. Entriamo nel dettaglio per capire quale dei protagonisti dovrà andare in ospedale e, soprattutto, per quale motivo.

Tradimento: le anticipazioni che lasciano senza parole

Le puntate della nostra amata soap opera girata completamente in Turchia son sempre al cardiopalma. Accade qualcosa che non ti aspetti mai all’ultimo momento. Noi oggi ti vogliamo svelare che cosa vedremo la prossima settimana. Iniziamo dicendo che Yesim scopre che Zelis ha rubato la patente e ha cercato di accedere alla cassetta di sicurezza.

Ovviamente, molto arrabbiata, affronta la ragazza davanti a Tarik e a Ozan. Ecco che questo da il via ad uno scontro super acceso. La donna, delusa dal non appoggio del marito decide di fare un gesto molto forte. Gli riconsegna la fede e decide di uscire velocemente dalla casa. Nel mentre, Senzai, decide di accompagnare Guzide ad incontrare il figlio, o presunto tale.

Ecco che di mettono in viaggio per Ankara ed andare a conoscere Hakan. Una volta giunte sul posto capiscono che il ragazzo si trova in carcere ed è stato accoltellato. Gunzai e Sezai decidono, quindi, di pagare l’operazione che potrebbe salvagli la vita. Intanto, Can, viene ricoverato in ospedale dopo una caduta dal letto.

Oylum, dopo aver parlato con Kahraman, prende la decisione di partecipare all’incontro di famiglia che si tiene a Diyarbakir. Proprio in questa occasione, Mualla, vede un video dove Oylum parla con il sicario che ha ridotto Behram in quello stato vegetativo. Ecco che decide di dire ai suoi scagnozzi di sequestrare la donna.

Ma lei stupisce tutti dicendo che lo ha incontrato per pagare un vecchio debito di Ozan. Una volta che si scopre il vero mandante di quanto è successo a Zelis, Mualla lo vuole trovare assolutamente. Selin, intanto, continua a mentire a Tolga facendogli credere che sia in dolce attesa. Al momento non ci sono ulteriori informazioni ma come possiamo vedere è una soap opera che riesce sempre a lasciarti senza parole per quello che accade. Vi diamo quindi appuntamento ogni giorno su Canale5 ed il venerdì in prima serata!