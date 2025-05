Seguendo alcuni consigli, potrai pulire facilmente il tuo pergolato in giardino.

Il pergolato è perfetto per godersi dei momenti in totale relax e tranquillità in giardino. Si può pranzare all’aperto, leggere all’ombra e rilassarsi, staccando la spina dai momenti frenetici della vita. Il tempo, però, può compromettere lo stato del pergolato: pensiamo, ad esempio, a vento, pioggia e polvere che possono rovinarne l’aspetto.

Mantenere il pergolato pulito non deve, però, essere faticoso, ma può essere un’operazione facile e veloce. Scopriamo come pulire il pergolato senza fatica e in pochi minuti per farlo tornare splendente.

Pulizia del pergolato: i trucchi per farlo velocemente e senza fatica

Il pergolato può essere in legno, ma anche in ferro o alluminio. Poco importa perché ci sono dei trucchi, per quanto riguarda la pulizia del pergolato, per farlo velocemente e senza fatica, in modo semplice ed efficace. Questo consente di risparmiare tempo e mantenere tutto perfettamente pulito.

Utilizza una spazzola: comincia eliminando lo sporco con una spazzola a setole morbide, così da eliminare ragnatele, foglie e polvere. Facendolo regolarmente si eviterà che lo sporco si incrosti. Usa sapone neutro e acqua: bastano un secchio di acqua tiepida con del sapone neutro – ottimo è il sapone di Marsiglia – e una spugna o un panno in microfibra, così da non graffiare la superficie. Fai attenzione al materiale: se si tratta di ferro o alluminio, non dimenticare di sciacquare abbondantemente e di eliminare la ruggine con della carta vetrata. Se il pergolato è in legno, evita di esagerare con la quantità di acqua e usa un panno umido per, poi, asciugare tutto. Non dimenticare di applicare anche un olio protettivo, una volta che avrai finito con la pulizia. Se si tratta di policarbonato o tessuto, opta per acqua e aceto. Risciacqua e asciuga attentamente: non dimenticare di risciacquare abbondantemente e di asciugare, attentamente. Esegui una manutenzione periodica: fai una pulizia leggera ogni due mesi circa, così da evitare – come detto prima – che si accumuli lo sporco.

I pergolati sono dei bellissimi complementi d’arredo, perfetti per dare un tocco di eleganza in più agli spazi esterni. Infine, ricorda che, se seguirai questi semplici consigli, il tuo pergolato sarà sempre accogliente e pulito. Scopri anche come pulire la griglia del barbecue velocemente e come pulire casa in pochi minuti.