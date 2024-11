Trattamento capelli Metal Detox: che cos’è e i prodotti per farlo

Vittime di metalli legati all’inquinamento atmosferico e non solo, i capelli possono tornare a nuova vita con un trattamento Metal Detox.

Il trattamento Metal Detox è una sorta di rivoluzione nel mondo dell’haircare. Si tratta, infatti, di un trattamento nato con lo specifico obiettivo di contrastare quelli che sono gli effetti dannosi dei metalli pesanti sui capelli. Spesso questi si accumulano sulla cute, per via di trattamenti chimici o fattori ambientali.

Si parla di metalli come ferro e rame che possono, quindi, compromettere la salute dei capelli, che diventano fragili e opachi. Scopriamo che cos’è il trattamento per capelli Metal Detox e i prodotti per farlo.

Che cos’è il trattamento per capelli Metal Detox

Il trattamento per capelli Metal Detox è un alleato per purificare i capelli e proteggerli donando, di fatto, vitalità e lucentezza. Si tratta di un sistema innovativo che è studiato apposta per eliminare i metalli pesanti depositati sui capelli, migliorandone l’aspetto e la salute. I metalli possono provenire dall’inquinamento atmosferico, dall’acqua dura e anche dai prodotti chimici che utilizziamo come il colore per capelli (che può danneggiare la fibra capillare).

Le particelle, quindi, si accumulano dentro al capello, provocando danni. Il trattamento Metal Detox lavora come una sorta di “scudo”, che neutralizza l’impatto dei metalli nocivi. È un modo per purificare i capelli, diminuendo il rischio di rottura ed evitando che si indeboliscano ulteriormente.

I prodotti per sanare i capelli

Per un buon trattamento Metal Detox, si possono utilizzare dei prodotti formulati proprio per eliminare i metalli dalla fibra capillare e garantire, così, una protezione ai capelli che sia a lungo termine. Generalmente, si parla di shampoo purificanti, seguiti da balsamo o maschere nutrienti per ripristinare, dopo, idratazione e morbidezza. Potrebbe, inoltre, essere utilizzato un prodotto da applicare dopo il lavaggio, che può agire come barriera protettiva contro l’accumulo di nuovi metalli.



A questo proposito, c’è un’interessante gamma firmata da L’Oréal Professionnel Paris che utilizza la glicoammina, riducendo di molto il rischio di rottura e migliorando il risultato, ad esempio, quando si procede con il colore. È possibile agire con un pretrattamento, una crema detergente anti-metallo e un trattamento protettivo per prevenire nuovi accumuli. Infine, ricordate di affidarvi sempre a professionisti del settore e chiedere consigli in caso di dubbi. Scoprite anche come contrastare i capelli crespi.