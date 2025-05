Tradimento, spoiler choc dalla Turchia: è in fin di vita, sepolto così

Tradimento, le prossime puntate lasciano i fan con il fiato sospeso: le anticipazioni fanno temere per la vita di uno dei protagonisti.

La soap turca Tradimento continua a catturare l’attenzione del pubblico, le prossime puntate saranno caratterizzate da svolte narrative che metteranno a rischio la vita dei protagonisti della serie. Proprio i rapporti tra alcuni dei volti principali della soap evolveranno tra momenti di tensione, scelte difficili e situazioni di grante impatto emotivo.

A complicare ancora di più le carte in tavola un evento dai risvolti drammatici, capace di cambiare per sempre le sorti di uno dei protagonisti della nota soap turca. Le prossime puntate di Tradimento mostreranno uno dei protagonisti prendere una decisione rapida e di grande coraggio, con conseguenze del tutto inaspettate per uno dei personaggi chiavi della soap.

Il sacrificio di Kahraman: anticipazioni Tradimento

Ozan rischierà la vita in cantiere, l’uomo è infatti occupato in una fase molto delicata dei lavori di costruzione per il nuovo ospedale. Ozan durante una chiamata con un fornitore presterà poca attenzione all’ambiente circostante e non si renderà conto dell’arrivo di un carico di terra scaricato in modo pericoloso in un fosso.

Fortunatamente per Ozan, la prontezza di Kahraman riuscirà a trarlo in salvo per tempo. L’uomo scenderà infatti nel fosso e spingerà via l’amico dalla zona a rischio. Tuttavia, pagherà caro il suo coraggio: a causa del suo gesto, Kahramn resterà sepolto sotto il terreno. Fin da subito le sue condizioni appariranno critiche.

Alla tragedia assisterà anche inerme Oylum, totalmente impotente davanti all’accaduto. Questo momento drammatico arriverà in un momento cruciale per la storia d’amore tra Oylym e Kahraman. I due hanno vissuto momenti di grande tensione, le incomprensioni per la coppia hanno portato Oylum a lasciare Villa Dicleli per tornare a casa da sua madre.

Tuttavia, proprio nell’ultimo periodo il loro amore sembrava aver trovato una nuova vita, tanto da convolare a nozze. Quello che sarebbe dovuto essere un momento di grande spensieratezza e felicità per la coppia sarà rovinato dalla notizia della morte di Behram. Un segreto a lungo celato da Mualla per paura che Oylum potesse allontanarsi con Can.

Kahraman si è rivelato essere un padre attento e amorevole per Can e questo ha contribuito a creare armonia nella relazione con Oykum. A complicare le cose, tuttavia, ci ha pensato Asli. Nelle prossime puntate di Tradimento la trama si complicherà ulteriormente a causa dell’incidente che vedrà Kahraman rischiare la vita.