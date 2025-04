Tradimento, anticipazioni di inizio maggio: la dura verità sulla paternità di Oylum

Le anticipazioni sulle puntate di inizio maggio ci svelano la verità sulla paternità di Oylum, la scoperta potrebbe cambiare per sempre le dinamiche della storia.

Continua quotidianamente la messa in onda delle puntate della seconda stagione di Tradimento su Canale 5 con novità e sorprese che sono in grado di tenere con il fiato sospeso tutti gli appassionati spettatori della soap turca. Le anticipazioni riguardanti le puntate che verranno trasmesse nella settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio promettono ulteriori colpi di scena, in grado di modificare per sempre la trama e anche i rapporti tra i protagonisti.

Dato il periodo ricco di ponti e festività, il pubblico potrebbe non essere sempre a casa durante l’orario di messa in onda, la soap va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 14.15, mentre il sabato e la domenica l’inizio della puntata è posticipato di 30 minuti. Senza considerare il fatto che il venerdì sera ci sono spesso delle puntate speciali più lunghe.

Tuttavia non bisogna temere di perdersi risvolti, visto che tutte le puntate della soap turca sono facilmente recuperabili sul web grazie a Mediaset Infinity. Insomma non modificate i vostri impegni, ci sarà modo di assistere alle novità e ai colpi di scena anche dopo la messa in onda su Canale 5.

Le anticipazioni di Tradimento 2: ecco cosa si è scoperto sulla paternità di Oylum

La trama principale della soap ci porta a vivere i patimenti di Oylum dopo che suo figlio è stato rapito dall’ospedale in cui si trovava. A quanto pare la decisione di rapire il bambino fa capo a Mualla che da tempo agisce nell’ombra celando la propria identità e presentandosi come Behram.

La donna non si dà pace per la scomparsa del neonato e consapevole del complotto in atto decide di denunciare tutto alla stampa, così da coinvolgere la polizia ma anche di rendere pubblico il torto subito. Nel frattempo, però, la donna fa anche una scoperta che le cambierà la vita, le analisi del sangue utili alla trasfusione che le necessitava palesano che il suo vero padre non è Tarik.

Una scoperta che distrugge la famiglia, dato che Guzide aveva nascosto a tutti la vera identità del padre biologico della figlia proprio per evitare che questa verità la distruggesse completamente. A questo punto, però, tenere il segreto non ha più senso e così la donna svela l’identità del padre alla figlia.

Oylum però mette in secondo piano questa questione e si concentra unicamente sul ritrovamento di Can. Tolga, ancora innamorato di lei, decide di aiutarla nella ricerca, ma la loro serenità viene turbata dai piani di Serra che fa di tutto per riavvicinarlo a Selin, organizzando persino una cena romantica a sorpresa.

La settimana si chiude con il brutto incontro di Zelis, la quale viene minacciata da due uomini, i quali le intimano di interrompere le ricerche di Can se non vogliono subire conseguenze. Mualla è chiaramente il mandante delle minacce, ma difficilmente Oylum si farà fermare dalle intimidazioni.