Taglio netto e nuovo look: l’ex dama di Uomini e Donne irriconoscibile

Una ex dama di Uomini e Donne si è mostrata irriconoscibile con un nuovo look e un taglio netto. Ecco come si presenta oggi.

La trasmissione Uomini e Donne è molto amata e da qui escono tante coppie che si dimostrano durature nel tempo. Molte di loro convolano a nozze e hanno dei bambini, a conferma che le relazioni che nascono qui possono essere davvero eterne. Non solo tronisti e troniste e corteggiatrici e corteggiatori, ma anche dame e cavalieri.

Da qualche anno nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, ci sono anche uomini e donne di una certa età, magari divorziati o separati e con figli, che si conoscono fra loro, sempre alla ricerca del vero amore. Spesso cavalieri e dame vanno via dal programma perché non trovano ciò che cercano e questo è l’esempio di una ex dama che si è mostrata sui social irriconoscibile, con un nuovo look e un taglio netto ai capelli. Ecco di chi si tratta.

Il nuovo look della ex dama di Uomini e Donne

È stata una delle dame più amate di Uomini e Donne e qui ha conosciuto diversi cavalieri. Però ora non è più seduta nel parterre della trasmissione condotta da Maria De Filippi ma in tanti continuano a seguirla sui social, specie su Instagram, dove mostra ciò che le accade nella sua vita, ad esempio posta video con i suoi animali e del suo lavoro.

Si tratta di Aurora Tropea, che in molti ricorderanno anche per le discussioni con Gianni Sperti e con Tina Cipollari. Si è sempre contraddistinta anche per il suo look grintoso e per i suoi lunghi capelli biondi che acconciava sempre in modo diverso. Dopo aver detto addio al programma, però, ha evidentemente voluto anche cambiare look e dare un taglio netto alla sua chioma.

Infatti si è mostrata sui social con un taglio molto moderno e leggero, adatto anche a questa estate. Con questo look così alla moda, Aurora Tropea è ancora più affascinante di prima. Il taglio in questione è cortissimo, scalato con un ciuffo abbondante. Questo look mette in risalto i suoi lineamenti mentre il colore è rimasto sempre lo stesso, biondo.

C’è chi spera in un suo ritorno nello studio di Uomini e Donne, dove magari riuscirà a trovare l’amore. Intanto in molti apprezzano i contenuti che posta sui social, come ad esempio questo nuovo look che è un calcio al passato.