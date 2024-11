Rinnova il tuo look: scegli uno dei tagli di capelli sfoggiati dalle star (e perfetti per le donne mature) per conquistare subito un aspetto più giovane e luminoso.

La maturità porta con sé anche qualche privilegio, come la possibilità di esprimere al meglio la propria personalità. E cosa c’è di meglio di un bel taglio che rappresenti pienamente il nostro stile? Sempre più donne mature scelgono infatti di giocare con il proprio look, esplorando nuovi tagli di capelli che valorizzino i lineamenti e diano quel tocco di freschezza ed eleganza senza tempo.

Le attrici over 50 (ma anche over 60 e 70) sono un’ispirazione perfetta in questo senso: con scelte di stile variegate e audaci, mostrano come ogni età possa essere espressa con un taglio che si sposa alla personalità e alle esigenze di praticità. I tagli di capelli di tendenza in questa stagione sono pensati per incorniciare il viso, dare volume senza sacrificare la naturalezza, e mantenere uno stile raffinato, anche con soluzioni facili da gestire. Ecco i tagli di capelli più amati dalle donne mature e dalle star che li sfoggiano con orgoglio.

Tagli di capelli per donne mature: la grinta del pixie cut

Uno dei tagli di capelli preferiti dalle donne mature, il pixie cut, è un taglio corto, fresco e sofisticato. Perfetto per chi ama la praticità ma non vuole rinunciare a un look ricercato, questo taglio incarna alla perfezione la voglia di osare e la libertà espressiva tipica di un’età in cui ci si conosce a fondo.

Jamie Lee Curtis a 64 anni continua a sfoggiare con stile questo taglio: i suoi capelli argentati tagliati corti con un ciuffo leggermente più lungo sul davanti incorniciano il viso, esaltando gli occhi e il sorriso. Il pixie cut si adatta benissimo ai capelli grigi, aggiungendo un tocco di eleganza moderna e disinvolta. Altre varianti del pixie possono essere personalizzate a seconda dei gusti: ad esempio, con una frangia più lunga e spettinata, per un effetto casual, o con linee nette e definite per un look più deciso. Questo taglio richiede una manutenzione minima ed è quindi ideale per chi cerca un look sofisticato, ma senza troppi fronzoli.

Il bob lungo elegante e versatile, un taglio adatto alle donne over 50

Il bob lungo, detto anche long bob o lob, è una scelta di tendenza che si adatta a quasi ogni forma di viso e tipo di capello, rendendolo estremamente versatile. Negli ultimi anni è diventato un vero classico, e nel 2024 continua a conquistare star come Viola Davis e Jennifer Aniston, che a 55 anni sfoggia un bob dalle punte leggermente scalate che donano movimento e volume alla chioma. Il long bob è perfetto anche per chi preferisce una lunghezza che non sia né troppo corta né troppo lunga, e si può personalizzare facilmente aggiungendo una frangia o un ciuffo laterale per incorniciare il viso.

Un altro vantaggio del bob lungo è che può essere portato sia liscio e lucido, per un look elegante, sia mosso per un effetto più naturale e leggero. È un taglio che valorizza particolarmente le texture ondulate, ma si presta bene anche ai capelli lisci e sottili, rendendoli visivamente più voluminosi. Anche la tonalità dei capelli gioca un ruolo importante: balayage o leggere sfumature luminose possono aggiungere profondità, donando un effetto di luce e tridimensionalità.

I capelli lunghi con frangia, un’eleganza senza tempo

Non tutte le donne mature scelgono tagli corti: i capelli lunghi possono essere una scelta meravigliosa e, anzi, sempre più attrici optano per una chioma lunga e morbida con una frangia o un ciuffo laterale per dare più carattere al look. Andie MacDowell a 65 anni sfoggia con naturalezza i suoi lunghi capelli ricci, spesso arricchiti da sfumature grigie, dimostrando che una chioma lunga non ha età e può risultare molto elegante.

I capelli lunghi possono essere tagliati in modo scalato, per alleggerire il peso e creare un aspetto vaporoso, che dona movimento senza appesantire il viso. La frangia, piena o sfilata, è perfetta per dare un tocco di freschezza e rendere il viso più luminoso. Soprattutto su chiome lunghe, la frangia permette di incorniciare lo sguardo e di creare un look che coniughi eleganza e originalità. È un taglio che funziona bene sia su capelli mossi che lisci e che può essere facilmente personalizzato per adattarsi ai diversi volti e alle preferenze individuali.

Il carré corto: una scelta chic e raffinata

il carré corto è una soluzione senza tempo per chi desidera un look raffinato. Questo taglio che termina sopra le spalle ha una struttura elegante che ben si presta a qualsiasi tipo di capello e viso, ed è molto amato dalle donne che desiderano mantenere un aspetto curato ma non troppo complesso da gestire. Cate Blanchett a 55 anni ne è un esempio perfetto: con i suoi capelli biondi e un carré sfilato, riesce a valorizzare la forma del viso e dare risalto ai suoi lineamenti senza eccessi.

Il carré corto può essere reso più particolare aggiungendo leggere scalature, che ammorbidiscono i contorni e danno un effetto più dinamico. Si può portare liscio, per un look sofisticato, o leggermente mosso per un aspetto più naturale e sbarazzino. Un dettaglio molto attuale è la riga laterale, che conferisce profondità al taglio e aggiunge un tocco di modernità.

Tagli di capelli per donne mature: il carattere del taglio asimmetrico

La scelta perfetta per chi ama osare è il taglio asimmetrico, adatto a donne che vogliono esprimere un forte carattere attraverso il proprio look. È uno dei tagli di capelli corti ideali per over 50: presenta lunghezze diverse tra il lato destro e sinistro, si adatta a chi cerca qualcosa di meno convenzionale e più stiloso. La divina Sharon Stone a 66 anni porta spesso tagli asimmetrici corti che le donano un’aria giovane e audace, incorniciando il viso in modo originale.

Il taglio asimmetrico può essere personalizzato in base ai gusti: c’è chi preferisce uno stacco netto tra i due lati, per un look deciso, e chi invece preferisce una leggera asimmetria che mantenga l’equilibrio. Questo tipo di taglio è ideale per dare forma e carattere ai capelli sottili, donando volume e profondità in modo creativo.