Tagli di capelli per fronte alta: scopri il look che ti farà sembrare più giovane

Sono diversi i tagli di capelli adatti a chi ha una fronte alta. Valorizzare la propria bellezza non è mai stato così facile.

Se hai una fronte alta, probabilmente ti sarà capitato – almeno una volta – di fare di tutto per nasconderla. Anche se, in realtà, si tratta di un tratto distintivo che può conferire un certo fascino, la fronte alta può anche essere nascosta. Per farlo, basta giocare con il taglio di capelli e, a volte, persino con l’acconciatura.

Con le giuste astuzie è, infatti, possibile creare dei giochi di volume e di proporzioni, in grado di cambiare la forma del viso e di rendere l’aspetto della fronte più regolare. Scopriamo, quindi, di più sui tagli di capelli per fronte alta e il look che ti farà sembrare più giovane.

Come capire se si ha la fronte alta?

Iniziamo dalle basi e, quindi, dalla definizione di fronte alta. Se per alcune persone questa lo è tanto da essere riconoscibile, per altre la proporzione è tale da lasciare sempre un pizzico di dubbio. In genere, una fronte è alta quando la parte superiore del viso risulta più lunga della parte inferiore.



Un altro modo per capirlo – solitamente, più semplice – consiste nell’appoggiare il palmo della mano in orizzontale sulla fronte: se resta dello spazio, allora la fronte è effettivamente alta e, ovviamente, più spazio rimane e più alta è la fronte. Come anticipato, esistono dei tagli di capelli che riescono a nasconderla meglio e a rendere, al contempo, il viso più proporzionato. Il taglio di capelli può fare la differenza.

Taglio di capelli per fronte alta e viso lungo: cosa sapere

Una fronte alta non è un difetto, ma – come in tutti i casi – ci sono dei tagli di capelli che possono valorizzare al meglio il viso. Con il giusto taglio di capelli puoi, infatti, esaltare la bellezza naturale e sembrare più giovane. Un taglio giusto può bilanciare i tratti del viso, mettendo in risalto i lineamenti e facendo della fronte alta un punto di forza. In caso di fronte alta e viso lungo, ecco i migliori tagli di capelli.



Bob o Long bob: si tratta di un taglio che arriva al mento o appena sotto, creando l’illusione di un viso armonioso. Un Bob è sempre una buona scelta e lo è ancora di più, se hai un viso a cuore o dalla forma squadrata. Frangia piena: a questi tagli di capelli puoi aggiungere una bellissima frangetta piena, che copra parzialmente o del tutto la fronte. Questa la farà sembrare più piccola. Scalato: anche il taglio scalato sui lati riesce a creare volume e movimento, nascondendo la lunghezza del viso. A uno scalato che si ferma sopra le spalle, puoi abbinare una frangia leggera. In questo modo, l’attenzione punterà – ancora una volta – su altri dettagli.

L’obiettivo principale di un taglio di capelli per fronte alta dovrebbe essere – come detto – quello di creare un equilibrio tra le proporzioni del viso.

Taglio di capelli per fronte alta e viso tondo: come valorizzarlo

Se hai una fronte alta con viso tondo, il trucco è quello di puntare su tagli non troppo voluminosi ai lati che enfatizzerebbero troppo le rotondità. Via libera, invece, a tagli che allungano il viso e, quindi, a linee verticali.



Caschetto lungo e scalato: si tratta di una soluzione perfetta, che aggiunge struttura senza appesantire i lati del viso. Frangia laterale lunga: questa può coprire parzialmente la fronte, creando un aspetto delicato e slanciato. Pixie Cut: anche questo taglio è adatto a chi ha un viso tondo. Corto e sbarazzino, fa sembrare il viso più lungo e meno rotondo.

Di opzioni tra le quali scegliere, ce ne sono diverse e questo ti aiuterà sicuramente a trovare quella perfetta per te. Ciò che conta è seguire sempre i tuoi gusti, senza farti necessariamente limitare da una fronte troppo alta. In questo modo, ti sentirai sempre a tuo agio e tutto sentendoti sempre al top. Scopri a chi sta bene la frangia in base alla forma del viso e il taglio di capelli adatto a chi ha le spalle larghe.