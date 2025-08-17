Esistono alcuni tagli di capelli corti, perfetti per donne over 50 e over 60, che possono dare un tocco di freschezza a chi cerca un look giovanile.

Il tempo passa, ma anche lo stile dei nostri capelli evolve nel corso della nostra vita. Generalmente, ogni età è caratterizzata da un look specifico. L’importante è sentirsi bene con se stessi e il proprio aspetto. Del resto, ci sono dei tagli di capelli adatti a ogni età.

È risaputo che i tagli possono essere scelti per cercare di valorizzare il proprio viso, a prescindere dalla propria età. E nel caso di donne over 50 o over 60? Scopriamo quali sono alcuni dei tagli di capelli corti per donne mature, che ringiovaniscono subito.

I tagli di capelli corti, pratici e che ringiovaniscono le donne over 50-60

Non tutti i tagli di capelli corti sono uguali. Ce ne sono alcuni che possono alleggerire visivamente e, inoltre, dare volume. In altri casi, invece, ciò non avviene. Se hai voglia di qualcosa di rinfrescante e nuovo, sappi che non tutti i capelli corti potrebbero fare al caso tuo. Ecco cosa sapere sui tagli di capelli corti, pratici e che ringiovaniscono le donne over 50-60. Si tratta di idee versatili, oltre che facili da gestire.

Pixie Cut morbido: si tratta del taglio corto per eccellenza, che può essere fatto anche in modo leggermente scalato. È il taglio ideale per chi vuole un look sia femminile che fresco. Mette in risalto gli zigomi ed è l’ideale per chi ha i capelli fini, oltre che alla ricerca di qualcosa di estremamente elegante. French Bob: il Bob corto è un caschetto corto, che si ferma all’altezza del mento e può essere accompagnato da una frangia leggera che ringiovanisce ulteriormente. È un evergreen che va bene su tutte le tipologie di viso. Taglio corto scalato: le scalature leggere possono contribuire a dare movimento e volume, anche ai capelli più sottili. È un’ottima scelta per chi non vuole che si appiattiscano. Taglio corto con frangia o ciuffo laterale: le donne mature con capelli fini possono optare per un taglio corto, che riesca a dare più volume. La frangia può essere sottile o piena, perfetta per incorniciare il viso. In alternativa, è possibile scegliere un ciuffo laterale che doni movimento, addolcendo i lineamenti e nascondendo anche qualche ruga. Cut asimmetrico: immagina un taglio corto da un lato che sia, però, leggermente lungo da quello opposto. È un taglio sofisticato e moderno, che dona un look giovanile. Chiaramente, tutto ciò senza esagerare.

Quando devi scegliere un taglio di capelli, ricordati di scegliere il taglio corto anche in base alla forma del tuo viso. Potresti chiedere consiglio al tuo parrucchiere di fiducia, tenendo in considerazione anche il tipo di capelli (se lisci o fini, mossi o ricci). Chiaramente, dovrai scegliere il tuo taglio anche in base ai tuoi gusti e alla tua personalità. Ciò che è certo è che il taglio corto è un classico intramontabile, che può aiutare le donne over 50 e over 60 a dare un tocco giovanile al proprio look. Scopri di più anche sui tagli di capelli over 50 e i tagli per capelli corti.