Stanchezza post-vacanze, può essere un serio problema: sintomi e rimedi

La stanchezza post-vacanze può nascondere una problematica più importante: i sintomi da non sottovalutare e i rimedi.

Capita che dal rientro dalle vacanze, progettate per rilassarsi e riposarsi e riprendere con più carica gli impegni quotidiani, ci si senta ancora più stanchi di prima di partire.

Questo fenomeno ha un nome e si chiama astenia post-vacanze. È un disturbo in aumento nelle metropoli occidentali e che coinvolge le persone tra i 30 e i 50 anni. Può nascondere un problema serio e i sintomi non sono da sottovalutare. Per fortuna, però, ci sono dei rimedi per risolvere questo disturbo.

I sintomi e i rimedi della stanchezza post-vacanze, un problema in aumento da non sottovalutare

L’astenia post-vacanze è la difficoltà nel dedicarsi serenamente agli impegni quotidiani. I sintomi più facilmente riscontrabili di questo disturbo sono debolezza e affaticamento.

Le persone soffrono maggiormente di questo disturbo a fine agosto e inizio settembre (che è proprio il periodo che per molti coincide con il ritorno agli impegni quotidiani). Stanchezza, insoddisfazione, inquietudine possono prendere il sopravvento e creare una situazione di astenia che si somma allo stress quotidiano, creando un mix davvero pesante da sopportare.

Si accusano mancanza di energie e di motivazione, aumento di spossatezza, disturbi del tono dell’umore e maggiori preoccupazioni quotidiane. Chi soffre di questo disturbo vive in una condizione temporanea senza forze, necessita di dormire molto e manifesta mancanza di concentrazione, di entusiasmo e di vitalità.

Come affrontare il ritorno alla quotidianità senza soffrire di stanchezza post-vacanze

Poca energia, spossatezza e stanchezza, disturbi del sonno e dell’umore, preoccupazioni: tutto ciò impatta sulla quotidianità con conseguenze non indifferenti anche sulla socialità, sulla vita di coppia o con i figli, sulla produttività a lavoro o in casa e così via.

Ci sono quindi una serie di step da fare appena si rientra dalle vacanze per riprendere gradualmente gli impegni quotidiani, senza affaticarsi: