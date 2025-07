Spoiler Forbidden Fruit: il perfido piano di Yildiz, cosa farà con Halit – chedonna.it

Yildiz sarà sempre più perfida nelle prossime puntate di Forbidden Fruit e metterà in scena un piano davvero strategico per catturare l’attenzione di Halit: cosa accadrà.

Sin da subito Forbidden Fruit si è rivelata completamente diversa da tutte le altre serie tv turche ed ora, a distanza di qualche giorno dalla messa in onda della prima puntata, se ne ha davvero la conferma. Ricca di intrighi e piani strategici, la soap racconta le avventure, sì, di Zeynep, ma anche di Yildiz e della sua volontà di diventare ricca a tutti gli effetti.

Se da una parte, infatti, sua sorella condurrà una vita normale alle prese con Alihan, il suo nuovo capo, lei farà di tutto pur di accontentare il suo desiderio di sposare un uomo benestante e di condurre, quindi, una vita agiata e senza pensieri. D’altra parte, non è assolutamente un caso se, seppure con qualche riluttanza, ha accettato immediatamente la proposta di Ender e si è subito rimboccata le maniche per conquistare Halit.

Molto presto, però, il piano di Yildiz diventerà ancora più strategico e perfido. Raccontata tutta la verità al suo capo sulla messinscena organizzata da sua moglie per ottenere il divorzio, la giovane donna penserà all’impensabile pur di farsi nuovamente riassumere da Halit. Così, dopo averci pensato abbondantemente, studierà un programma davvero a puntino.

Spoiler Forbidden fruit prossime puntate: cosa succederà tra Halit e Yildiz

Rimasta senza lavoro dopo aver spifferato tutta la verità ad Halit e dopo aver provocato la fine del matrimonio dei suoi due capi, Yildiz ha in mente qualcosa di impensabile pur di ottenere quello che realmente vuole. E così metterà a puntino un piano perfido e strategico affinché il suo ex capo la assumi nuovamente a lavorare per lui.

Nelle prossime puntate di Forbidden fruit, infatti, Yildiz ritornerà a lavorare nuovamente nello stesso ristorante in cui era stata notata in precedenza da Ender. A differenza della prima volta, però, la donna non sarà affatto contenta di vedere la ragazza nello stesso locale in cui si trova e così farà in modo che il suo capo la licenzi. A questo punto, la cameriera – notato il comportamento ‘strano’ della Calebi – si recherà nello studio di Yildiz per comunicargli il suo licenziamento immediato.

Saputa la spiacevole notizia e consapevole che dietro ad una decisione del genere c’è lo zampino della sua ex moglie, Halit non ci penserà su due volte e proporrà ad Yildiz di lavorare nuovamente per lui. A questo punto, la ragazza accetterà di buon grado la proposta dell’imprenditore e sarà ben contenta di continuare a mettere in pratica il suo piano per farlo innamorare di lei.