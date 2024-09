Come colorare le sopracciglia bianche: cause e rimedi

Questa problematica puo’ comparire per diverse cause. Esistono in commercio dei rimedi efficaci per tornare ad averle colorate e curate. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Le sopracciglia hanno un ruolo importante nel conferire espressività al nostro viso. Ovviamente, con il passare del tempo, anche i peli possono iniziare a schiarirsi e a diventare bianchi. Non è raro, quindi, chiedersi come fare per trovare una soluzione efficace al problema.

Esistono dei rimedi per riuscire a ottenere un risultato duraturo e naturale, che evidenzi la bellezza. Scopriamo insieme come colorare le sopracciglia bianche e quali sono le cause e i rimedi.

Le cause delle sopracciglia bianche

I peli delle sopracciglia possono diventare bianchi, ovviamente, a causa dell’età principalmente: è normale che facciano la loro comparsa dei peli bianchi sulle sopracciglia, così come accade per i capelli. I melanociti smettono, infatti, di produrre melanina.

Possono, poi, esserci altre cause per le sopracciglia bianche, come lo stress. Questo, infatti, può influire – oltre che sulla perdita di capelli e peli – anche sul colore. Da menzionare, poi, l’albinismo.

Come colorare le sopracciglia bianche: i rimedi

Prenderci cura delle sopracciglia è importante, ma togliere i peli banchi con una pinzetta non è mai la soluzione: questi si potrebbero, infatti, indebolire creando poi dei buchi. Una prima soluzione è rappresentata dal mascara per sopracciglia bianche: questo è possibile sceglierlo di varie tonalità – ci sono mascara a lunga durata – a seconda dei propri colori e preferenze. Esistono, inoltre, delle tinte a cui ricorrere quando si tratta di ben più che di un paio di peli bianchi.

Ci sono, ovviamente, prodotti che è possibile utilizzare a casa, oppure potremmo rivolgerci a un’estetista di fiducia. Se decidiamo di procedere in autonomia, proviamo sempre il prodotto – che deve essere mirato all’uso su viso e non quello per capelli – prima su una piccola zona del corpo per notare se vi siano o meno delle reazioni allergiche.

Ma come tingere le sopracciglia bianche in modo naturale? In questo caso, il consiglio è quello di procedere con l’henné. Si tratta di una soluzione efficace e duratura, oltre che naturale, per tingere tutti i peli creando una pellicola protettiva e nutriente.

Infine, per le sopracciglia banche c’è anche la laminazione per ciglia e sopracciglia: in questo caso, si tratta di un trattamento professionale dalla durata di almeno quattro settimane. I prodotti utilizzati in questo procedimento a più fasi idratano i peli, creando anche un effetto inspessente e infoltente. Che dire? Una vera e propria messa in piega delle sopracciglia, che dura a lungo e non può che lasciare soddisfatte.