Sloggi, tutto ciò che c’è da sapere della collezione Zero Feel Bliss

La collezione Zero Feel Bliss di Sloggi include diversi comodissimi underwear, dai colori avvolgenti perfetti per la stagione autunnale.

La ricerca del comfort nella biancheria intima è sempre stata una priorità per Sloggi. Brand di qualità, è sempre stato in prima linea in questo senso e oggi torna con l’innovativa collezione Zero Feel Bliss di Sloggi. Si tratta di una linea nata, per l’appunto, per cercare di donare una sensazione di libertà e leggerezza a chi indossa questo intimo.

Esperienza unica per tutte le donne, scopriamo insieme tutto ciò che c’è da sapere della collezione Zero Feel Bliss di Sloggi.

Collezione Zero Feel Bliss di Sloggi: hipster, soft bra, reggiseni, culotte e slip

I capi della collezione Zero Feel Bliss di Sloggi hanno la particolarità di adattarsi perfettamente al corpo senza, però, rinunciare allo stile e al design. Si tratta di hipster, slip, reggiseni, culotte e soft bra che sono creati con dei materiali ultra-morbidi e che sono caratterizzati dall’equilibrio tra comodità ed eleganza.

Da sempre, Sloggi ridefinisce il concetto di biancheria intima e le sue collezioni diventano dei must-have nei cassetti di ogni donna. In questo caso, il tessuto Zero Feel garantisce a hipster, reggiseni, culotte, soft bra e slip una maggiore elasticità, garantendo libertà di movimento senza precedenti. Al centro, ci sono comfort e anche l’attenzione all’ambiente perché composto da fibre certificate GRS (Global Recycle Standard), passo importante per la sostenibilità ambientale.

Underwear Sloggi: body, top, bralette, brasiliano e bra shirt

Del catalogo dell’underwear Sloggi, fanno parte anche body, bralette, bra shirt, top e brasiliani. Si tratta di nuovi modelli che mantengono le caratteristiche prima esposte, senza contare l’assenza di cuciture fastidiose per garantire la sensazione di una seconda pelle. La promessa di comfort è, quindi, assolutamente mantenuta.

Non sono presenti etichette interne, il tessuto è traspirante e leggero e il benessere fisico e ambientale sono al primo posto. E per quanto riguarda lo stile e i colori? Non c’è che l’imbarazzo della scelta, perché ce n’è davvero per tutti i gusti. Parlando di colori, sono disponibili – in base al prodotto scelto – il silk white, plum fusion, cacao, azura blue e black. Si tratta di colori caldi e avvolgenti che, per la stagione autunnale, sono davvero imperdibili.