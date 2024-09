Signorini irriconoscibile prima del Grande Fratello: beccato così al mare

Alfonso Signorini, prima dell’inizio del Grande Fratello, sta trascorrendo alcuni giorni al mare: con questo look è irriconoscibile.

Alfonso Signorini sta per tornare in tv con la nuova edizione del Grande Fratello. In questi mesi, insieme alla produzione, si è impegnato per trovare i protagonisti della casa. Sembrerebbe che ad oggi, dato che non manca molto all’esordio, il cast sia quasi pronto anche se man mano ci saranno sicuramente nuovi ingressi. Pier Silvio Berlusconi lo ha voluto ancora al timone del reality e sarà affiancato da Cesara Buonamici, nel ruolo di opinionista.

La giornalista è stata confermata per il secondo anno, così come Rebecca Staffelli. Quest’ultima lo ha rivelato di recente al settimanale Chi, spiegando di aver ricevuto la proposta e di aver accettato con piacere. Nei prossimi mesi Signorini sarà quindi impegnatissimo sul piccolo schermo, proprio per questo sta approfittando ancora per un po’ del periodo estivo per godersi le vacanze. Sui social ha pubblicato un breve momento trascorso al mare e dal post è evidente che abbia un look decisamente nuovo.

Grande Fratello, Alfonso Signorini irriconoscibile: si è mostrato al mare proprio così

Mancano pochissimi giorni all’esordio del Grande Fratello, che avrà inizio su canale 5 il 16 settembre 2024. Nella prima diretta verranno svelati i concorrenti ufficiali anche se potrebbero arrivarne altri nelle settimane successive. Intanto, il conduttore si sta godendo gli ultimi giorni di relax, prima della partenza del reality. Sul suo canale Instagram ha voluto condividere con i follower un momento trascorso al mare.

Signorini ha pubblicato un post in cui si è fatto riprendere mentre cammina sulla riva e trasporta una fila di gonfiabili a forma di pinguino: “Pomeriggio al mare”, ha scritto a corredo. Il filmato, decisamente ironico, ha provocato la reazione di moltissimi follower che non hanno potuto non commentare in maniera scherzosa il suo atteggiamento. In tanti gli hanno lasciato un messaggio e altri invece un semplice like. È evidente che il conduttore abbia un aspetto completamente diverso da quello che solitamente sfoggia in televisione.

Il suo look è prettamente estivo, mentre al Grande Fratello, per esempio, veste sempre molto elegante o comunque casual. Signorini, dopo questa vacanza al mare, dovrà tornare in studio. Ad oggi sembrerebbe aver già scelto il cast, anche se non ci sono i nomi ufficiali. Sono però spuntate parecchie indiscrezioni che parlano dell’arrivo di alcuni importanti personaggi: Fanpage ha citato i nomi di Luca Calvani, Iago Garcia, Javier Matinez e Clayton Norcross, e secondo il sito dovrebbero essere confermati.