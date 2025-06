Rapper, Shade è anche un doppiatore che ha lavorato a diversi cartoni e serie TV. La sua carriera nella musica e nel doppiaggio continua a crescere.

Nomi tra i più chiacchierati della scena musicale italiana, Shade propone brani rap dallo stile che ha conquistato moltissimi fan. Il rapper ha saputo, infatti, ritagliarsi un posto importante nel panorama musicale italiano.

Shade non è soltanto un rapper, ma anche un doppiatore. Ma chi è davvero il rapper italiano di cui tutti parlano? Scopriamo di più sulla vita e la carriera di Shade.

Shade, rapper e doppiatore: età, chi ha doppiato, fidanzata e cosa c’è da sapere

All’anagrafe Vito Ventura, Shade – come detto prima – ha saputo ritagliarsi uno spazio nel mondo del rap italiano, grazie alla musica orecchiabile. Ecco, quindi, chi è il rapper e doppiatore Shade, la sua età, chi ha doppiato, fidanzata e cosa c’è da sapere.

Età, origini e fidanzata

In arte Shade, Vito Ventura è rapper e doppiatore. Nato a Torino il 10 dicembre 1987, fin da piccolo è sempre stato pieno di energie e di idee, tanto che ha sempre avuto la voglia dello sperimentare cose nuove e si appassionava spesso a diversi progetti. A sedici anni, ha iniziato a scrivere i primi testi e a sperimentare i primi freestyle, cercando di entrare a far parte del grande mondo del rap. Nel frattempo, si è avvicinato anche al mondo della televisione e del cinema. Per quanto riguarda l’altezza, è alto 170 centimetri e pesa 65kg. Shade è stato fidanzato con Gaia Masera, architetto e make-up artist: la coppia si era conosciuta tramite Facebook e si è lasciata nel 2020. Il rapper torinese è un grande tifoso della Juventus.

La carriera musicale

La carriera di Share è iniziata nel 2013, quando ha partecipato e ha vinto il programma MTV Spit. Due anni dopo, ha pubblicato il suo primo album Mirabilansia con Warner Music Italy. A lanciarlo nel mondo musicale attuale è stato il singolo Bene ma non benissimo, diventato il tormentone estivo del 2017. Nello stesso, ha pubblicato il singolo Irraggiungibile nel quale ha duettato insieme a Federica Carta e, l’anno successivo, ha cantato insieme a Benj & Fede nel brano On Demand. Nel 2016, ha pubblicato l’album Clownstrofobia. Il 16 novembre del 2018, ha pubblicato l’album Truman nel quale sono presenti diverse collaborazioni come, ad esempio, quella con Emma Muscat, J-Ax e il rapper Nitro. Quando era molto giovane, ha preso parte alle competizioni di freestyle, vincendo per due volte la selezione piemontese del prestigioso premio Tecniche Perfette. Nel 2023, è uscito l’album Diversamente triste. Shade ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2019 con il brano Senza farlo apposta.

Shade, il cinema e il doppiaggio

Shade non si è dedicato soltanto alla musica, ma anche al cinema e al doppiaggio. Ha già doppiato diversi personaggi in cartoni animati come Skayma in Niko e la Spada di Luce e Frank in Little Witch Academia. Inoltre, ha doppiato alcuni attori come Emmanuel Schwarts in Lawrence Anyways e il desiderio di una donna. Ha doppiato – tra i tanti – anche Ken’ichi Matsuyama in Death Note – Il film e Death Note – Il film: L’ultimo nome, oltre a Ben Roe in Vikings e Kristian Flores in School Spirits. Shade ha recitato nella pellicola Zeta – Una storia hip-hop e ha doppiato un episodio della serie televisiva cartoon South Park. Scopri anche chi è Andrea Rizzoli e Susanna, la moglie di Fiorello.