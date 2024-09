Dai mocassini chunky agli stivali cuissardes in pelle scamosciata, dalle ballerine alle Mary Jane, i modelli più belli della nuova collezione di scarpe Guess per l’Autunno Inverno 2024.

La stagione che sta per arrivare sarà ricca di tendenze audaci e sofisticate nel mondo delle calzature femminili. Le scarpe diventano protagoniste dell’outfit, capaci di trasformare anche il look più semplice in un insieme raffinato e di tendenza. I modelli di scarpe di tendenza per Autunno Inverno 2024- 25 emersi dalle passerelle delle sfilate mescolano eleganza, comfort e un pizzico di originalità, con un ritorno ai dettagli classici rivisitati in chiave moderna.

Guess, noto brand di moda che sa sempre come anticipare e interpretare le tendenze, presenta una collezione di scarpe per l’Autunno Inverno 2024 pensata per la donna che vuole essere elegante senza rinunciare al comfort. Ogni modello è progettato per abbinarsi perfettamente ai look di stagione, dal casual al formale, mantenendo sempre quel tocco di glamour che contraddistingue il marchio.

Abbiamo selezionato per voi 10 modelli di scarpe Guess per la prossima stagione tra i modelli più in voga. Ballerine sofisticate, mocassini chunky, décolleté con tacco medio e stivali alti, tutti rivisitati con dettagli che fanno la differenza, come catene, loghi e borchie. Vediamoli insieme.

Scarpe Guess Autunno Inverno 2024-25: le ballerine e i mocassini

Tra i modelli della collezione di scarpe Guess Autunno Inverno 2024-25 troviamo le ballerine in vernice, disponibili in bordeaux, colore di grande tendenza della prossima stagione, e nero. Un must-have per chi ama la praticità senza rinunciare all’eleganza.

Il modello a punta, impreziosito da un cinturino, dona un tocco di eleganza che rende queste ballerine perfette per il giorno e la sera. Abbinale a un paio di pantaloni culotte e una blusa morbida per un look da ufficio chic, oppure a un abito a trapezio per un’uscita serale.

Per chi vuole aggiungere un tocco luxury al proprio outfit le ballerine a punta in satin con strass e cinturino logato sono la scelta ideale. Queste scarpe, ricche di dettagli brillanti, sono perfette per le occasioni speciali. Indossale con un abito midi in seta o con una gonna plissettata per un look romantico e raffinato.

I mocassini chunky neri di Guess, decorati con una catena frontale e il logo del marchio, sono l’essenza di una tendenza che continua a dominare le passerelle. Perfetti per aggiungere grinta a un outfit casual, si abbinano benissimo a un paio di jeans skinny o a pantaloni a vita alta. Completano un look urban chic, ideale per il tempo libero o per una giornata in città.

Guess, le scarpe con tacco per l’Autunno Inverno 2024-25

Le décolleté Guess con punta quadrata e tacco di 7 cm sono la combinazione perfetta tra comfort ed eleganza. Disponibili in pelle nera o rosa e in cavallino con stampa animalier, queste scarpe sono super versatili e si adattano a diversi stili.

Per un look da ufficio, scegli il modello nero e abbinalo a un tailleur pantalone. Se invece vuoi osare, opta per il cavallino animalier da abbinare a un outfit total black per un effetto sofisticato e accattivante.

Le Mary Jane in simil pelle effetto vernice, con tacco di 7,8 cm e punta affusolata, portano un tocco rétro nel guardaroba, rivisitate da Guess in chiave moderna grazie al cinturino logato. Sono perfette per dare un twist interessante a un abito semplice o a una gonna a pieghe. Abbinale a calze opache e a una borsa a tracolla per un look chic da giorno.

Chi ama le scarpe con tacco con dettagli audaci, nella collezione di scarpe Guess Autunno Inverno 2024-25 trova l’accessorio perfetto: le sling back con borchie e tacco 10 cm. Disponibili in una varietà di colori, come blu chiaro, fucsia, verde, nero e multicolor, queste scarpe sono ideali per aggiungere un tocco di glamour a qualsiasi outfit. Provale con un abito da cocktail o con un completo gonna e top per una serata speciale.

Guess, gli stivali per l’Autunno Inverno 2024-25

Gli stivali cuissardes alti fin sopra il ginocchio sono una delle tendenze più hot della prossima stagione. Nella collezione di scarpe Guess Autunno Inverno 2024-25 ne troviamo un paio in vera pelle scamosciata con punta tonda e dettaglio catena alla caviglia.

Questo modello si adatta perfettamente ai look invernali, dalle gonne midi ai pantaloni skinny. Provali con un vestito in maglia e una giacca oversize per un outfit confortevole e alla moda.

Se cerchi un modello più grintoso, lo stivale alto in simil pelle effetto vinile con tacco 8,5 cm è la scelta giusta. Ideali per chi ama osare, questi stivali aggiungono un tocco rock a qualsiasi outfit. Indossali con una mini gonna in pelle o con un abito aderente per un look da sera che non passa inosservato.

Il modello slouchy, disponibile in crema e nero, è l’ultima tendenza per chi cerca comfort senza rinunciare allo stile. Con tacco 9 cm e dettaglio logo sul retro, questi stivali sono ideali per un look casual chic. Abbinali a un abito maglione o a un jeans a zampa per un outfit comodo ma alla moda.

Gli anfibi della nuova collezione di scarpe Guess Autunno Inverno 2024-25

Infine, tra le scarpe della collezione Guess Autunno Inverno 2024-25 ci sono gli anfibi neri a punta tonda con tacco 6 cm, stringhe e fibbia laterale, perfetti per chi desidera un mix di stile e funzionalità. Questi anfibi si abbinano facilmente a pantaloni cargo o a una gonna in denim, per un look urbano e contemporaneo. Sono la scelta ideale per affrontare le giornate più fredde con stile e comfort.

Indipendentemente dal modello che sceglierai queste calzature ti accompagneranno con stile durante tutta la stagione, rendendo ogni tuo outfit unico e indimenticabile!