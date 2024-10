Quali scarpe abbinare allo chemisier e come indossarlo

Lo chemisier è un abito versatile che non passa mai di moda e che può essere abbinato a diverse scarpe, sia per look casual che look chic.

Vestito a camicia amato da molte donne, lo chemisier può essere indossato praticamente in tutte le stagioni, dall’autunno all’estate. Versatile e molto femminile, è probabilmente destinato a non passare mai di moda. Spesso è davvero l’abito perfetto: basti pensare a occasioni come una giornata in ufficio o a una serata in cui si richiede un look casual chic.

Come detto, si tratta di un abito a camicia che presenta colletto e bottoni e che può essere più o meno lungo, smanicato o con maniche lunghe, in lino, in denim o in cotone e chi più ne ha più ne metta! Ma come indossarlo? Scopriamo quali scarpe abbinare allo chemisier.

Outfit con chemisier lungo o corto per un look casual o elegante

Cosa indossare con un chemisier per un look casual? La soluzione più semplice è – senza alcun dubbio – quella di ricorrere a un bel paio di sneakers: i colori principali sono il nero o il bianco, così che queste possano essere abbinate più facilmente a qualunque colore del chemisier. Per un look semplice, vanno benissimo anche un paio di ballerine, delle scarpe di tela, delle espadrillas o delle Mary Jane.

Ovviamente, molto dipende dalla stagione. In autunno, ad esempio, per un look elegante potrebbero essere indossate delle décolleté o delle scarpe a tacco alto. In estate o in primavera, invece, potrebbero andare bene dei sandali (bassi o alti che siano). Via libera anche a Chelsea boots, anfibi, stivali e stivaletti bassi o con tacco: pensiamo, ad esempio, a degli ankle boots o degli stivali alti fino al ginocchio. Ovviamente, se l’outfit con chemisier è in inverno, la soluzione migliore è rappresentata dagli stivali, così come – per un look chic – un bel paio di tacchi a spillo con chemisier lungo sono la scelta migliore.

Vestito chemisier: a chi sta bene?

Dopo aver visto come indossarlo, viene da chiedersi “a chi sta bene il vestito chemisier“? La risposta è: a tutte! Si tratta, infatti, di un capo di abbigliamento perfetto per vari tipi di fisico: ad esempio, chi ha un addome e un seno importanti potrebbe indossarlo senza cintura e con scollo a V oppure, se volete mettere in risalto il punto vita, basta ricorrere a una cintura.

In linea generale, lo chemisier sta bene a chi ha un corpo a clessidra, un corpo a pera e anche un fisico a mela: nei primi due casi, la lunghezza midi è l’ideale mentre un chemisier a trapezio è preferibile nell’ultimo. Insomma, non resta che scegliere in base ai propri gusti!